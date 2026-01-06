El Departamento de Salud analiza el impacto que tendrá la decisión que tomaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de reducir el número de vacunas que se recomienda para los infantes.

Específicamente, se dejará en manos de la familia determinar si vacunará o no en contra del rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A, por lo que ya no serán obligatorias. El anuncio se emitió el lunes.

Ante la decisión, el secretario de Salud y pediatra de profesión, Víctor Ramos Otero, dejó claro que defiende “el sistema de vacunación que favorece la Academia Americana de Pediatría”, que incluye las vacunas eliminadas.

Pero, de inmediato, no pudo precisar cuál es el impacto que tendrá la decisión del CDC sobre el sistema de salud de la Isla y al bolsillo de los pacientes.

“Estamos en análisis de la información. Eso surgió ayer”, estableció.

No obstante, dejó claro que “son dos cosas distintas. Una cosa es la recomendación que haga el Departamento de Salud federal y otra cosa es si, por ejemplo, hay estados que tienen distintos ‘schedules’ de vacunas y el Departamento de Salud federal siempre ha cubierto las vacunas que han puesto en el ‘schedule’ cada uno de los estados, independientemente de cual sea la recomendación a nivel federal. Lo que estamos en evaluación es, si eso implica que esas vacunas no se van a cubrir ahora. No lo sabemos. Estamos en la evaluación, porque cada vez que surge esto, baja con una documentación que son cientos y cientos de páginas. Así que el equipo de vacunación del Departamento de Salud, nuestra principal oficial médico, (la pediatra Iris Cardona), están analizando todo el documento a ver qué es la recomendación que se da. Pero, cada estado puede hacer las recomendaciones que entienda, como usualmente ocurre, o se implica que van a dejar de cubrir estas vacunas que ya no son recomendadas. Así que estamos en esa evaluación. Esto bajo ayer, así que no puedo decir qué es lo que va a ocurrir”.

Ramos Otero no pudo precisar, de inmediato, cuánto dinero recibe Puerto Rico para cubrir las vacunas a los infantes ni a los adultos, principalmente aquellos cubiertos por el plan de salud del gobierno, Vital.

Comentó que las vacunaciones no tienen deducibles ni para este plan gubernamental o los privados. Entre los puntos a evaluarse está si ahora la cobertura implicaría el pago de deducible o no.

Indicó que una vez concluyan la evaluación, informarían al país qué ocurrirá con las vacunas en discusión.