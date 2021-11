( The Associated Press )

Personal del Departamento de Salud investiga las incidencias en las que 22 menores de edad -entre 5 y 11 años- recibieron vacunas contra COVID “diluidas incorrectamente” en una farmacia Walgreens ubicada en Naguabo, mientras que la empresa asegura haber tomado “medidas correctivas inmediatas” y haber revisado los procedimientos adecuados para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

La información fue confirmada a Primera Hora mediante declaraciones escritas tanto por el secretario de Salud, Carlos Mellado, como por la licenciada Eileen Ortega, vicepresidenta de operaciones de Walgreens Puerto Rico, luego que se les pidiera una reacción a la denuncia pública que hizo a través de la red social Facebook la mamá de uno de los niños perjudicados.

“Hemos advenido en conocimiento sobre la inoculación de 22 niños con un diluyente menor en el proceso de vacunación pediátrica en una farmacia de la zona este que recibe dosis bajo “Retail Pharmacy Federal Program. El Programa de Vacunación del Departamento investigó para atender con premura la situación salvaguardando y protegiendo la salud y el bienestar de los niños. La dilución recomendada es 1.3 ml y a los pacientes le administraron .3 ml. No obstante, responsablemente, el proveedor llevó a consulta con los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) y la manufacturera Pfizer y no hay recomendación de repetir las dosis en los menores”, acotó Mellado al agregar que la farmacia procedió a contactar a los padres y tutores para notificarles sobre el error de administración.

“Hemos tomado medidas correctivas inmediatas y hemos revisado los procedimientos adecuados con el personal de la farmacia para evitar que esto vuelva a ocurrir”- Eileen Ortega, Vicepresidenta Operaciones Walgreens Puerto Rico -

Por su parte, la vicepresidenta de operaciones de Walgreens confirmó por escrito a este diario que el incidente ocurrió en una farmacia de Naguabo y que, de inmediato, se hacen gestiones remediativas.

“Eventos como este son extremadamente raros y nuestra prioridad es el bienestar de nuestros pacientes. Si bien no podemos comentar sobre situaciones específicas de pacientes debido a las leyes de privacidad, estamos en el proceso de contactar a los pacientes afectados. Nos disculpamos y estamos trabajando con sus proveedores de atención médica para abordar cualquier inquietud”, agregó.

Ortega explicó que tras comunicarse con personal del fabricante (Pfizer) se obtuvo información que indica que “si a una persona se le administra más de la dosis recomendada, debe ser monitoreada y tratada para detectar cualquier síntoma según sea necesario”.

“Se les debe asegurar que esto no es dañino, pero que es probable que experimenten dolor en el brazo inyectado”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Salud aclaró que es importante mencionar que el proceso de vacunación pediátrico dio inicio con la certificación de los proveedores y todos los profesionales de la salud que administrarán la vacuna contra el coronavirus en el grupo de edad de 5 a 11 años y que el adiestramiento tuvo el propósito, precisamente, de tocar elementos como el uso, manejo y administración de la vacuna de Pfizer autorizada. “En ese contexto, la farmacia y su personal recibieron la certificación por parte del Departamento”, enfatizó.

La denuncia sobre los hechos ocurridos el pasado sábado, 6 de noviembre, surgen luego que la madre de uno de los niños perjudicados relatara parte de lo ocurrido en la red social de Facebook.

“Todos los niños que fueron vacunados el sábado 6 de noviembre en Walgreebs de Naguabo fueron vacunados con una dosis más alta que la que corresponde a los menores de 5 a 11 años”, expresó la progenitora identificada como Daly Joan.

Primera Hora contactó a la señora, quien explicó que supo de lo ocurrido con su niño de ocho años el martes, tras recibir una llamada telefónica de una farmacéutica de la empresa.

La mujer - quien se mostró preocupada por las repercusiones que pudiera tener “el error” en la salud de su hijo- siente que se ha querido minimizar la situación.

“Cuestioné cuál fue la fórmula exacata o inadecuada y me dijeron que no tenían el dato porque lo estaban consultando con el fabricante. De hecho, la persona que me llamó quedó de comunicarse con la pediatra del nene y no lo hizo”, explicó.

Manifestó que al momento su hijo no ha presentado síntomas o efectos adversos a la vacuna. “Pero no sabemos qué puede pasar a largo plazo”, expresó.

Aseguró que entre los 22 niños afectados están los hijos de tres de sus amigas.

“Todas estamos preocupadas... y yo fui a la farmacia para que me presentaran la certificación que se supone que tenga el técnico que vacunó al nene, pero no lo encontraron. Nadie pudo mostrármelo. Luego me llamó una licenciada de apellido Peña y me dijo que el gerente general de la tienda Jaime Ramírez había dado instrucciones de que no me lo enseñaran. Y a mí entender eso debe estar público y en un lugar visible”, dijo notablemente incómoda la mujer.

El proceso de vacunación a pediátricos entre 5 y 11 años inició la semana pasada en Puerto Rico y hasta el martes se habían administrado 4,451 dosis, aunque la cifra real pudiera ser el doble, según explicó la primera oficial médico de Salud, Iris Cardona, al agregar que el registro electrónico de las vacunas demora hasta 72 horas.

Mientras, según el portal de Salud al menos 136,977 adolescentes entre los 12 y 15 años han recibido aunque sea una dosis de las vacunas. Mientras, 139,045 jóvenes entre los 16 y 19 años también han iniciado el proceso de inmunización.

Actualmente, el 19% de todos los casos confirmados y sospechosos a COVID-19 que hay registrados en Salud hasta esta senmana corresponden a la población de 20 años o menos, informó Cardona.

Según la doctora, aunque no se ha visto un alza en hospitalizaciones relacionadas al virus se ha percibido un aumento en la tasa de positividad, particularmente en la población joven y entre no vacunados.

“Es correcto que ha habido un aumento en casos en la última semana... en términos generales, los menores de 20 años representan un 19% de todos los casos confirmados y probables a nivel de Puerto Rico. Esto en Estados Unidos es de un 40%. No obstante, el llamado que tenemos es a seguir avanzando en los refuerzos de vacunación de los adultos y adelantar el proceso de los niños. Y de cara a los próximos días de fiesta (Acción de Gracias y Navidad), hay que tener mucha prudencia”, acotó Cardona, quien es también infectóloga pediátrica.

Según Cardona, entre el total de casos de COVID-19 que se han registrado durante la pandemia en Puerto Rico, las cifras específicas en la población pediátrica ha ido fluctuando entre un 10% (al inicio de la pandemia) y un 18% (hace tres meses).

“Se ve un patrón de que el virus afecta a los niños y eso es una información que es necesaria traerla para que se comprenda la importancia de la vacunación en los menores”, subrayó la funcionaria.