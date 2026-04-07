Para el 2025, en Puerto Rico se registraron 1,453 casos de sífilis, de los cuales 35.3% eran mujeres, mayormente entre las edades de 20 a 24 años.

Entre las cifras figuran 33 embarazos en cuyos bebés se infectaron con esta enfermedad, reveló el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero.

En el 2023 y en el 2024 hubo 28 casos, respectivamente.

Por ello, la agencia lanzó una campaña para mujeres embarazadas, en la que las insta a realizarse la prueba de sífilis durante la gestación.

La medida se tomó ante el alza de contagios en la Isla.

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La sífilis es una infección causada por bacterias. La mayoría de las veces, se transmite por contacto sexual. La enfermedad comienza a hacerse presente con una llaga en los genitales, el recto o la boca, que no suele generar dolor. La sífilis se transmite de persona a persona a través del contacto directo con estas llagas. También se puede transmitir a un bebé durante el embarazo o el parto, y en ocasiones también por la lactancia.

Esos infantes que nacen con esa enfermedad congénita tienen más probabilidad de fallecer o presentar “daños severos” de salud, como por ejemplo infección activa y daños neurológicos a largo plazo.

“La campaña (es) para frenar el aumento de casos de sífilis y prevenir casos congénitos. Hemos tenido un aumento significativo en los casos de sífilis reportados en mujeres embarazadas… Así que es importante que la mujer embarazada solicite, y es parte del protocolo, que en cada uno de los trimestres del embarazo se le haga la prueba de sífilis. Eso es muy importante”, enfatizó el secretario durante una conferencia de prensa celebrada en La Fortaleza.

El secretario recordó que en octubre pasado emitió una orden administrativa para limitar el uso del medicamento Bicillin L-A solo para mujeres embarazadas que están diagnosticadas con sífilis.

Este medicamento es el único que se puede utilizar en las embarazadas y enfrenta problemas de producción.

Ramos Otero señaló que desde que emitió la directriz no ha habido percances para que las mujeres accedan al tratamiento.

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No dejen pasar el WIC

Por otro lado, el titular de Salud también instó a las mujeres en gestación a acudir a las oficinas del Programa WIC para que soliciten ayudas económicas, ante el desconocimiento de que la gran mayoría de las mujeres, aun cuando trabajen, tienen derecho a recibir asistencia nutricional desde la gestación hasta que el menor tenga cinco años de edad.

Ramos Otero informó que la mayoría de las personas consideran que no pueden recibir servicios de este programa, por lo que no solicitan. Estipuló, sin embargo, que la realidad es que el 92% de los embarazos e infantes boricuas cualifican.