A más de cinco años del mortífero huracán María, que en Puerto Rico cobró la vida de 4,645 personas, el Departamento de Salud reconoció hoy que todavía no tiene listo un plan de emergencia para el manejo de pacientes de diálisis.

La directora de la Oficina de Preparación y Respuesta de Salud Pública de la agencia, Shirley Esquilín Carrero indicó que tras los procesos de respuesta identificados y luego del paso del huracán Fiona el pasado año han desarrollado un borrador, copia del cual acompañó el secretario de Salud, Carlos Mellado López con una ponencia la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que evalúa en vistas públicas un proyecto que busca crear por ley el protocolo de emergencia salubrista para pacientes de diálisis en Puerto Rico.

El galeno estuvo representado en la vista pública por Esquilín Carrero, quien dijo que el borrador se encuentra bajo revisión de las dos compañías privadas que atienden a la mayoría de los pacientes de diálisis en el país Fressenius y Atlantis, así como, por el Quality Insight Renal Network, del gobierno federal. Sostuvo que el plan busca establecer procedimientos para la coordinación rápida y efectiva entre las instituciones o clínicas que prestan el servicio de diálisis durante un incidente o evento.

Según las cifras que ofreció el Departamento de Salud, actualmente se atienden en Puerto Rico 6,278 pacientes de diálisis. También, una decena de pacientes pediátricos se dializa.

El servicio de diálisis en Puerto Rico es administrado por Fressenius (70%) y Atlantis (casi el 30%). También hay dos unidades independientes, en los hospitales Auxilio Mutuo y Metropolitano, dos unidades del gobierno en el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Pediátrico Universitario. En la isla municipio de Vieques opera una unidad móvil del Departamento de Salud administrada por Fressenius.

“Es correcto, no lo hay (un plan) porque lo que nos hemos dedicado del huracán María es a trabajar todos juntos como parte de la coalición PREPARAR-C, asistiendo a las clínicas Fressenius, Atlantis, Consejo Renal, a que cada uno de forma individual vaya fortaleciendo el desarrollo de sus propios planes y todo ese esfuerzo ha culminado en este documento (borrador)”, indicó Esquilín Carrero a preguntas del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, quien cuestionó la tardanza en la elaboración del plan institucional.

La funcionaria agregó que la coalición la integran, Salud, FEMA, las clínicas de servicios, el Consejo Renal y la Fundación Puertorriqueña del Riñón, entre otras instituciones.

“Puedo entender lo que hacen individualmente las entidades, pero me parece sorprendente que pasados cinco años ahora es que tengamos un draft de un plan de respuesta de pacientes de diálisis en Puerto Rico. Recuerdo haber ido a Vieques después del huracán María y el desastre que había con los pacientes que no se habían podido dializar”, cuestionó el representante Márquez Lebrón

“Usted tiene toda la razón”, replicó Esquilín Carrero. “Ahora es que tenemos este draft de emergencia, sin embargo, el Departamento de Salud tiene su plan operacional de emergencia el cual actualiza todos los años y ese plan incluye un anejo para atender las emergencias con poblaciones con necesidades funcionales y de acceso. Sí, el anejo, no habla específicamente sobre el manejo de emergencias con pacientes renales, pero del huracán María para acá ha sido un proceso individual y colectivo de ayudar principalmente a las clínicas y a nuestros socios en el proceso de desarrollar sus planes para llegar a este punto de tener un plan operacional de emergencia”, sostuvo la funcionaria.

Pero, Márquez Lebrón le ripostó que plan de respuesta para pacientes de diálisis y un anejo en un plan general, no es lo mismo. “Lo que he aprendido aquí es que se le va la vida a las personas y uno pensaría que es un tema que estuviese resuelto ya y que no estuviese en un draft”, sostuvo el legislador, quien además cuestionó cómo el Departamento de Salud fiscalizará el cumplimiento del plan.

Esquilín Carrero dijo que “la meta es que todos los miembros de la coalición se comprometan a ejecutar el plan”.

-¿Ustedes hacen un plan de respuesta que incluye un conjunto de organizaciones y la pregunta es cómo se obligan al cumplimiento?, le inquirió el legislador.

“Pues le debo la respuesta”, dijo la portavoz de Salud.

Márquez Lebrón también cuestionó expresiones del Secretario de Salud en la ponencia escrita pues el Secretario propuso que el proyecto de ley sea enmendado para que esté alineado con el andamiaje propuesto en el plan, avalado por la coalición.

“Debería ser al revés, que los que participen dando servicios a los pacientes de diálisis estén alineados con la política pública. No puede ser que la política pública que tse establezca esté alineada a los intereses de buena fe que puedan tener diversas entidades, incluyendo entidades privadas”, indicó el representante pipiolo.

Esquilín Carrero indcó que como agencia “vamos a velar porque sea de esa manera, no que nosotros nos ajustemos a las necesidades de las clínicas, sino que las clínicas cumplan con su deber ministerial de servir al pueblo, pero teniendo en conciencia de que el trabajo de responder a una emergencia se hace de forma coordinada”. Agregó que “nosotros dependemos de ellos y ellos de nosotros”.

Nilsa Ortega, directora interina del Consejo Renal dijo por su parte, que el proceso de elaborar el plan ha sido lento, pero elogió la coalición. “Tengo que decir que por lo menos se despertó todo este andamiaje. Nos unimos en una mesa y eso un logro, el que entidades privadas, que son diferentes compañías, instituciones sin fines de lucro, que agencias gubernamentales hayan decidido tomar acción al respecto es mejor que no hacerlo. Sí, ha sido lento el proceso, pero confiamos en que el proceso va a ser saludable al final”, indicó Ortega.

Dijo que cerca de 300 mil personas podrían estar en riesgo de diálisis “si consideramos que la diabetes y la hipertensión son las primeras causas de fallo renal”.

Fressenius, por voz del director de Desarrollo de Negocios, Carlos Torres, apoyó la medida legislativa y pidió que se incluya a los proveedores de diálisis en el comité interagencial que desarrollará el protocolo de emergencia, que propone el Proyecto de la Cámara 1176.

Fressenius tiene 30 clínicas de diálisis en Puerto Rico y Atlantis, 17.