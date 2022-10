Lograr que las personas lleguen activas y saludables a la vejez es una de las metas que se ha fijado el Departamento de Salud, que ha acogido la declaración de la Organización Panamericana de la Salud para desarrollar durante esta década estrategias y apoyar acciones “para construir una sociedad para todas las edades”.

La secretaria auxiliar de la Secretaría Auxiliar de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoción de la Salud del Departamento de Salud, Marilú Cintrón, informó que, para conseguir cumplir con los objetivos, se enfocan en la educación como puente para “mejorar la calidad de vida de los adultos mayores” y para crear conciencia en que para lograr llegar a una vejez activa se tiene que comenzar desde las etapas tempranas del desarrollo.

“Este plan de trabajo que se está haciendo, va dirigido a integrar diferentes componentes comunitarios para lograr, entonces, la meta que tenemos del envejecimiento saludable y mantener la vida activa durante las diferentes etapas del desarrollo, incluyendo el envejecimiento”, dijo.

Como punto principal, Salud organiza la “Conferencia Anual de Envejecimiento Saludable: Vejez activa, transformando la percepción hacia la adultez mayor en Puerto Rico”, a realizarse el 19 de octubre en el Dorado Embassy Suites.

Estará dirigida a profesionales de salud clínica y pública, la academia, los medios de comunicación, los prestadores de servicios que son para la población de adulto mayor, así como el personal de agencias gubernamentales relacionado a este tema.

En esencia, Cintrón explicó que “cuando nosotros hablamos de vejez activa, estamos planteando que las personas que llegan a la tercera edad, después de los 60 años, pueden continuar produciendo, sirviendo desde diferentes capacidades y modalidades, que los adultos mayores no se tienen que sentar, necesariamente, en este concepto que tenemos que cuidar nietos o a sentarse de manera pasiva a ver los años pasar, sino que por el contrario pueden continuar produciendo a nivel intelectual, a nivel laboral, haciendo actividades de comunidad, etcétera. Pero, para poder llegar a esa vejez activa, tenemos que empezar temprano en la vida a entender que estamos en un proceso de envejecer y que mientras más temprano comenzamos a cuidar nuestra salud física... vamos a entrar a esta última etapa del desarrollo saludables”.

Según expuso la doctora, ya desde los 30 a 35 años se debe velar por la nutrición y la actividad física para prepararse para tener una vejez activa y saludable. Además, se deben tomar en cuenta aspectos de socialización más allá de las actividades labores, como pudiese ser el voluntariado.

Destacó que estas acciones podrían minimizar enfermedades crónicas comunes en la vejez para los puertorriqueños, como lo son hipertensión, colesterol, artritis, diabetes, depresión y demencia. Según la doctora, la prevalencia de estas enfermedades comienza a notarse en los boricuas desde los 57 años, principalmente en las mujeres.

Cintrón enfatizó que la mejor manera para llegar a esa vejez saludable y de manera activa es la prevención. Por ello, se le cuestionó si en Puerto Rico los jóvenes acogen ese llamado.

“Hay un proceso que se está dando de concienciación entre personas más jóvenes, pero es un proceso que está siendo bien lento. Precisamente, ese es el impacto que nosotros queremos crear, acelerar ese proceso de concienciación en las personas jóvenes. ¿Cómo nosotros lo queremos lograr? Pues, mira, desarrollando esta estructura de pensamiento en la gente de que desde que tú naces, tú estás envejeciendo, tú no puedes esperar a los 60, los 70, los 80 para beberte la pastilla, la vitamina, para caminar, para hacer el yoga. Tienes que empezar desde temprano a cuidarte. ¿Por qué? El envejecimiento es un proceso de curso de vida. Desde que naces, estás envejeciendo. Cuando llegues a los 60, tienes que llegar fuerte, activo, porque has tenido un proceso previo en el que te has cuidado y eso es parte de lo que nosotros queremos traer con la década del envejecimiento saludable”, afirmó.

Si desea conocer más sobre la iniciativa del Departamento de Salud, o participar de esta conferencia, puede comunicarse el 787-765-2929, extensiones 4107 o 4130.

De igual modo, puede enviar un mensaje a envejecimiento.saludable@salud.pr.gov.