El Departamento de Salud instauró un esfuerzo de vigilancia genómica y comenzó el rastreo de casos asociados a la identificación de tres personas a los que se les detectó una mutación, aún desconocida, del coronavirus en la zona metropolitana entre los meses de noviembre a enero, informé este viernes el designado secretario de Salud, Carlos Mellado.

Lo única información que han validado del rastreo desde que ayer, jueves, cuando se certificó la llegada de una mutación del virus, es que “en los lugares que han ocurrido, no ha habido un aumento significativo que nos llame la atención como Departamento, como para pensar que sea un problema mayor”. Así los detalló durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Departamento de Salud.

Según Mellado, uno de los casos que muestra una proteína diferente del virus ocurrió en noviembre y dos en enero. Todos fueron en la zona metropolitana, pero no pudo decir edad ni género.

Comentó que científicos de la agencia y del Ponce Health Science University, donde descubrieron la mutación, están inmersos en identificar qué tipo de variable, de las 17 que se han detectado en el mundo, llegó a Puerto Rico.

“Muy probable que pudieron haber tenido la mutación de United Kingdom”, sostuvo.

El funcionario espera que ya “para esta semana” se tengan datos más precisos sobre esta variante del virus que llegó a la Isla.

Ante este acontecimiento, Mellado informó que ya el laboratorio de la agencia está dedicado a evaluar muestras en las que se detecte alguna mutación. Al proyecto se le llamó vigilancia genómica, pues los genomas del virus son los que deben ser estudiados.

Igualmente, se comenzó el rastreo de casos. Este inicio se hará con las personas y la comunidad identificadas. Entre las cosas que se busca saber es si hay historial de viajes.

Pero, reiteró que no se prevé que sea un “problema mayor”, pues “no hemos tenido un aumento ni un foco significativo que nos lleve a nosotros a tener que tomar una decisión mucho más dura, verdad, porque sabemos que los contagios han ido disminuyendo, las hospitalizaciones han ido disminuyendo, a Dios gracias, y la vacuna ha sido efectiva”.

En cuanto a la recomendación que le darán al gobernador Pedro Pierluisi para que considere la presencia de esta mutación del virus en la próxima orden ejecutiva, el galeno dijo que cuando se tenga toda la información sobre el tipo de variable y del rastreo la darían a conocer. Aceptó que esa data podría ser significativa en las acciones que se deben tomar.

“Todavía no podemos tomar una decisión si la orden ejecutiva sería más restrictiva o no, porque no tenemos la información y lo que estamos viendo es que la cantidad de contagios ha disminuido”, indicó.

Cabe destacar que ayer, jueves, el gobernador reiteró su intención de flexibilizar la orden ejecutiva, aun cuando se haya confirmado la llegada de alguna mutación.