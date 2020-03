La epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, admitió hoy que el laboratorio del Departamento de Salud (DS) tiene disponible 1,000 pruebas diagnósticas de coronavirus COVID-19 y de estas solo se han utilizado 57, aún cuando tienen los equipos y el personal para elevar esa cifra hasta un centenar por día.

A preguntas específicas de Primera Hora, Deseda aceptó que sólo se está cumpliendo con el 20% de la capacidad que tiene la agencia para realizar las pruebas de cernimiento que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son esenciales para poder tener un escenario claro de la presencia del mortal virus en los países y de esta forma tomar medidas eficientes para detener la cadena de contagios.

PUBLICIDAD

“En estos momentos se están realizando 20 pruebas diarias”, manifestó la funcionaria durante la conferencia diaria que realiza el Task Force creado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para atender la crisis de pandemia del coronavirus.

En su explicación, Deseda agregó que la capacidad del DS en un turno de ocho horas es procesar 50 análisis pero que “si es necesario, se puede duplicar ese turno para que se realicen 100 diarias”. Fue más allá y dijo que el laboratorio de Salud llegó a procesar hasta 500 pruebas diarias cuando se suscitó la crisis del virus del Zika.

A cuestionamientos de los medios de comunicación -sobre la lentitud del Estado en realizar los análisis de cernimiento-, indicó que ese ritmo debería mejorar a partir de hoy cuando se anunció una flexibilidad a las guías emitidas por el gobierno para autorizar las pruebas.

Este documento – entregado a los médicos de hospitales- indica que de ahora en adelante los galenos utilizarán sus criterios para determinar si un paciente tiene síntomas asociados al virus y serán ellos quienes decidan si deben ser sometidos a las pruebas diagnósticas. También establece que se le dará prioridad a las personas mayores de 65 años que presenten síntomas, así como individuos con condiciones críticas como diabetes, hipertensión o que tengan el sistema inmunológico comprometido.

De otra parte, la epidemióloga insistió en que no puede ofrecer una proyección de casos que se pudieran detectar en la isla hasta tanto no se registre “el primer caso autóctono”. Confusa en su explicación dijo que este término se refiere a que la agencia aguarda por que se detecte el primer caso positivo de una persona que no haya tenido historial de viaje reciente o contacto con algún individuo que haya visitado algunos de los más de 30 países catalogados como de “alto riesgo” a causa de la incidencia de casos de COVID-19 que han cuantificado.

PUBLICIDAD

“Deberíamos esperar a que el primer caso se reporte y ver cómo progresan los otros casos para saber cómo puede ser la tasa de ataque (proyección de contagios) y ver la rapidez con que este virus se transmite en Puerto Rico”, dijo.

Doctora, ¿pero si no se hacen las pruebas no se va a dar ese caso autóctono?, le inquirió este diario.

La respuesta de Deseda fue una invitación a la ciudadanía a que recuerde que Salud sigue estrictamente las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que estableció inicialmente que se haría el cernimiento solo a los que viajeros que llegaban de China, Irán, Italia, Corea del Sur o Japón.

“Cuando esos criterios se establecieron pues, obviamente, las pruebas eran menos… ahora se están expandiendo los criterios”, dijo al mencionar la guía anunciada hoy.

De hecho, agregó que los médicos en sus oficinas también podrán discernir si un paciente debe o no hacerse las pruebas y para esto se está trabajando una nueva guía de criterios que se les otorgará a los médicos que atienden en sus consultorios.

De otra parte, el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Osvaldo Soto, adelantó que se hizo una petición para recibir 5,000 pruebas adicionales que se compraron a través de los laboratorios Quest Diagnostics.

Fue de ese pedido, según explicó Soto, que se le otorgaron 200 kits de análisis a la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) para que, en caso de ser necesario, las utilicen en las evaluaciones de pasajeros que inició anoche a todas las personas que llegan al país a través del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

PUBLICIDAD

“Estamos en proceso que envíen pruebas adicionales… con estas pruebas en Salud y otras pruebas que esperamos, en pocos días, que reciban los laboratorios de clínica y referencia, se ampliará la cantidad disponible”, dijo Deseda al aclarar que en estos casos particulares de laboratorios externos al de la agencia los análisis se envían a California y el trámite puede demorar hasta cuatro días.

Con esto la doctora hace referencia a que tan pronto como esta tarde se llevará a cabo una reunión con dueños de laboratorios para que comiencen a procesar los análisis reactivos de COVID-19 en Puerto Rico.

Mientras tanto, las cifras oficiales respecto al virus se mantienen similares a las anunciadas ayer. Se han realizado 57 pruebas de las cuales cinco dieron positivas y 31 negativas. El Estado espera por el resultado de otros 21 análisis que se han efectuado en las regiones metro, Arecibo, Mayagüez, Fajardo y Arecibo.

Deseda destacó que entre el grupo de casos sospechosos hay una menor de 3 años, del área oeste, cuyo pediatra determinó que reunía los requisitos para realizarse la prueba. No se indicó la condición de salud de la menor.

De otra parte, el Hospital de Veteranos elevó la cifra de muestras realizadas a 26 y de estas 10 han tenido resultados negativos.

Así mismo el gobierno garantizó que ya se hizo una orden para tener inventario suficiente de equipos médicos tales como trajes de seguridad, mascarillas, ventiladores, guantes, entre otros.

“En los próximos días la gobernadora tendrá elementos importantes que anunciar sobre esto”, dijo Soto.