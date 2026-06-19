El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció el inicio del programa “Respuesta Capital”, una iniciativa municipal con una inversión de $1 millón procedente del Fondo de Emergencia Municipal, dirigida a la instalación de cisternas residenciales en hogares impactados por la reciente crisis de abastecimiento de agua en la capital.

El programa contempla beneficiar hasta 400 familias mediante la adquisición e instalación de sistemas de almacenamiento de agua potable, con el objetivo de reducir el impacto de futuras interrupciones prolongadas en el servicio.

Como parte de la primera fase, el Municipio entregó certificados a las primeras familias seleccionadas para recibir el beneficio.

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“Durante toda esta emergencia hemos visto el sufrimiento, la frustración y la incertidumbre que han enfrentado miles de familias. No podíamos limitarnos únicamente a distribuir agua; teníamos que ofrecer soluciones permanentes”, expresó Romero Lugo, al destacar que la iniciativa forma parte del uso del Fondo de Emergencia Municipal para atender la crisis.

Familias seleccionadas tras evaluación de casos

Los participantes del programa fueron identificados a través de los casos atendidos por la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias durante la emergencia de agua, priorizando a residentes que dependieron de la distribución de agua potable y que no contaban con sistemas de almacenamiento en sus hogares.

De acuerdo con el Municipio, al 18 de junio se habían cualificado 172 familias, de las cuales 160 fueron convocadas para la entrega inicial de certificados en el Colegio Universitario de San Juan. El proceso de evaluación continuará en las próximas semanas hasta completar la capacidad máxima del programa.

El programa “Respuesta Capital” fue diseñado para fortalecer la resiliencia de las familias afectadas y reducir su vulnerabilidad ante interrupciones prolongadas del servicio de agua, ofreciendo una alternativa permanente de almacenamiento en los hogares.

La directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, Francine Sánchez Marcano, explicó que el esfuerzo responde directamente a las necesidades identificadas en las comunidades durante la emergencia.

“Este programa nace de escuchar a las comunidades y de atender caso a caso la realidad que han enfrentado las familias. Cada cisterna representa una herramienta concreta para estar mejor preparados ante futuras interrupciones”, indicó.

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El Municipio informó que completó un proceso competitivo para la selección de suplidores, del cual resultaron escogidas cuatro compañías con capacidad de instalación simultánea, lo que permitirá agilizar la entrega e instalación de los sistemas en los hogares beneficiados.

Romero Lugo sostuvo que el uso del Fondo de Emergencia Municipal responde a la necesidad de convertir la respuesta inmediata a la crisis en soluciones de largo plazo.

“Este fondo está diseñado para actuar cuando la gente más lo necesita. Hoy lo utilizamos para ofrecer una solución duradera que brinde tranquilidad y seguridad a las familias sanjuaneras”, afirmó el alcalde.

El Municipio de San Juan continuará ampliando el programa en las próximas semanas hasta completar las 400 familias proyectadas.