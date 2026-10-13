El Municipio de San Juan busca ampliar el acceso a su programa de asistencia para la compra de una primera vivienda, mediante cambios propuestos a los requisitos de ingresos y capacidad de pago que permitirían beneficiar a más familias de clase media y trabajadora.

El alcalde de la capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció la presentación ante la Legislatura Municipal del Proyecto de Ordenanza Núm. 16, Serie 2026-2027, que propone modificar los criterios de elegibilidad del programa Tu Casa en San Juan.

La iniciativa mantendría la ayuda económica de hasta el 20% del precio de compra de la propiedad, con un máximo de $50,000, destinada a cubrir el pronto pago y los gastos de cierre de la compraventa.

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“Con este nuevo proyecto buscamos ampliar el alcance del programa para que responda mejor a la realidad económica de más familias trabajadoras y de clase media que quieren comprar su primera vivienda y permanecer en nuestra Ciudad Capital”, expresó Romero Lugo en declaraciones escritas.

Estos serían los nuevos límites de ingresos

La propuesta establece nuevos topes de ingresos anuales según la cantidad de personas que integran el hogar. De aprobarse, los límites serían los siguientes:

Una persona: $60,000.

$60,000. Dos personas: $68,600.

$68,600. Tres personas: $77,150.

$77,150. Cuatro personas: $85,700.

$85,700. Cinco personas: $92,550.

$92,550. Seis personas: $99,450.

$99,450. Siete personas: $106,300.

$106,300. Ocho personas: $113,150.

El proyecto también propone modificar el parámetro relacionado con la capacidad de pago hipotecario. Actualmente, el pago mensual correspondiente al principal, los intereses, las contribuciones y el seguro debe representar entre el 20% y el 28% del ingreso bruto mensual del solicitante.

Con el cambio propuesto, ese porcentaje aumentaría a un rango de entre el 33% y el 45%.

Según la directora del Departamento de Vivienda municipal, Lisaniz Figueroa Oyola, las modificaciones permitirían ampliar el grupo de familias que pueden beneficiarse y atender las distintas realidades económicas de quienes buscan adquirir su primera propiedad en San Juan.

¿Cómo funciona el programa Tu Casa en San Juan?

El programa está dirigido a personas y familias que pueden asumir un préstamo hipotecario, pero tienen dificultades para reunir el dinero necesario para el pronto pago y los gastos de cierre. También busca atender a quienes no necesariamente cualifican para los programas tradicionales de vivienda subsidiada o de interés social.

La asistencia municipal puede cubrir hasta el 20% del valor de compra de la propiedad, sin exceder los $50,000. Para implementar la iniciativa, el municipio cuenta con hasta $2 millones en fondos ordinarios.

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El Departamento de Vivienda de San Juan administra el programa y desembolsa la ayuda directamente a la institución financiera al momento del cierre de la compraventa, con el propósito de garantizar que el dinero se utilice exclusivamente para adquirir la propiedad.

Entre las condiciones establecidas se encuentran las siguientes:

La propiedad debe utilizarse como residencia principal durante un mínimo de cinco años.

La adquisición debe realizarse mediante financiamiento hipotecario.

Los participantes deben completar talleres de educación financiera y mantenimiento de la vivienda.

No se permite adquirir propiedades pertenecientes a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad.

¿Cuándo se podrá solicitar la ayuda?

La propuesta todavía debe seguir el proceso correspondiente ante la Legislatura Municipal. Por tanto, los cambios anunciados no deben interpretarse como requisitos ya aprobados.

El Departamento de Vivienda municipal establecerá, mediante una guía administrativa, los procedimientos, documentos y requisitos necesarios para solicitar los beneficios.

El municipio informó que anunciará posteriormente la fecha en que comenzará a recibir solicitudes y los mecanismos que deberán seguir las personas interesadas.

Romero Lugo sostuvo que el objetivo es facilitar que más residentes de San Juan que cuentan con ingresos y capacidad para asumir una hipoteca puedan superar los costos iniciales de la compra y convertirse en propietarios.