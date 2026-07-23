El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, inauguró hoy las sesiones de trabajo del Segundo Encuentro Iberoamericano de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que reúne en San Juan a representantes de 13 ciudades para intercambiar experiencias y fortalecer las políticas públicas de inclusión social. Durante la jornada inaugural, expertos internacionales y líderes municipales compartieron estrategias, programas y modelos de intervención dirigidos a atender el sinhogarismo y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, promoviendo el intercambio de iniciativas que puedan replicarse en distintas ciudades iberoamericanas.

“Gobernar también significa cuidar. Significa desarrollar políticas públicas que protejan la dignidad humana, promuevan la equidad y garanticen oportunidades para quienes enfrentan mayores desafíos sociales. Precisamente para eso existen encuentros como este: para aprender de las experiencias de otras ciudades, compartir las nuestras y seguir construyendo soluciones que transformen vidas”, expresó Romero Lugo.

PUBLICIDAD

Como parte de la agenda del primer día, se celebró la conferencia magistral “Estrategias locales para la prevención, atención integral y reintegración social de las personas sin hogar”, en la que participaron el especialista Ever Padilla; el médico, salubrista y exsenador Dr. José Vargas Vidot; y Lisette Alonso, fundadora y directora de La Perla del Gran Precio. Los panelistas compartieron experiencias sobre la formulación de políticas públicas, la coordinación entre gobiernos y organizaciones comunitarias, así como estrategias dirigidas a lograr una reintegración social efectiva para las personas sin hogar.

La jornada también permitió al Municipio de San Juan presentar las iniciativas que impulsa para atender el sinhogarismo y fortalecer la inclusión social, mientras las delegaciones participantes expusieron programas desarrollados en sus ciudades como parte del intercambio de buenas prácticas que promueve la UCCI. Este diálogo de experiencias busca que las estrategias exitosas implementadas en una ciudad puedan servir de referencia e inspiración para el desarrollo de políticas públicas en otras capitales iberoamericanas.

“Recibir este encuentro en nuestra ciudad también representa una oportunidad para proyectar el trabajo que San Juan viene realizando en favor de las comunidades más vulnerables y demostrar que, cuando se gobierna con sensibilidad, planificación y compromiso, es posible generar cambios reales en la vida de las personas. Ese intercambio fortalece a cada ciudad participante y posiciona a San Juan como una capital que apuesta por la inclusión, la colaboración y el bienestar de su gente”, añadió el alcalde.

Las sesiones de trabajo continuarán durante los próximos días con visitas a programas municipales, recorridos por iniciativas desarrolladas por el Municipio de San Juan y mesas de discusión que culminarán con la elaboración de la Declaración Social de San Juan, documento que recogerá los principales acuerdos y compromisos asumidos por las ciudades participantes para fortalecer la cooperación internacional e impulsar políticas públicas de inclusión social.