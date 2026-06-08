El Municipio de San Juan y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) llegaron a un acuerdo para atender la crisis del servicio de agua potable en la ciudad capital.

Según trascendió esta tarde en la sala 904 del Centro Judicial de San Juan, que preside el juez Anthony Cuevas, las partes sometieron al tribunal el acuerdo cinco minutos antes de que se celebrara la vista para atender el recurso de mandamus sometido la semana pasada por el municipio.

“Hemos obtenido una sentencia que incorpora una serie de estipulaciones acordadas entre el Municipio de San Juan y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que permiten, por primera vez, que el Municipio participe directamente en los procesos de evaluación y en la toma de decisiones operacionales relacionadas con la distribución de agua potable en la región metropolitana. La sentencia obliga a la Autoridad a abrir ese espacio de participación y establece mecanismos específicos para que el Municipio tenga acceso a información, herramientas de monitoreo, procesos de evaluación y determinaciones operacionales dirigidas a atender los problemas que afectan el servicio”, aseguró el alcalde de San Juan, Miguel Romero, en declaraciones escritas.

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“Como parte de esas estipulaciones, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados deberá integrar al ingeniero Roberto W. Martínez Toledo como representante oficial del Municipio de San Juan dentro del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua. El ingeniero Martínez Toledo, quien dirigió por años la operación regional metropolitana de la Autoridad, participará junto al componente técnico designado por la AAA en la evaluación del sistema, la formulación de recomendaciones y las decisiones relacionadas con la estabilización del servicio en las comunidades afectadas”, agregó el comunicado.

El municipio de San Juan presentó el pasado 28 de mayo una demanda contra la AAA para exigir medidas inmediatas que garanticen un servicio confiable y continuo de agua potable para los sanjuaneros.

El alcalde, Miguel Romero Lugo, adelantó ayer a El Nuevo Día que no aceptaría ningún acuerdo que no atienda el tema de la gerencia del agua en San Juan.