Hoy culminó la capacitación especializada en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas en la que participaron equipos de respuesta a emergencias de San Juan y Guaynabo, informó el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo. Durante varios días, el personal recibió preparación teórica y práctica dirigida a fortalecer las capacidades necesarias para evaluar escenarios de riesgo, localizar víctimas, estabilizar estructuras y ejecutar operaciones de extracción ante emergencias de alta complejidad.

“Cuando ocurre una emergencia de esta naturaleza, la preparación de nuestro personal puede representar la diferencia en nuestra capacidad para proteger y salvar vidas. Por eso continuamos fortaleciendo a nuestros equipos, no solamente con los recursos necesarios, sino con el conocimiento, las destrezas y la experiencia práctica que requieren escenarios complejos. Hacerlo junto a Guaynabo fortalece además nuestra capacidad de trabajar de manera coordinada, porque ante una emergencia tenemos que estar preparados para apoyarnos y poner nuestros recursos al servicio de la gente”, expresó en declaraciones escritas Romero Lugo.

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Durante la capacitación, los participantes desarrollaron destrezas para identificar peligros y establecer zonas de seguridad, realizar búsquedas primarias y secundarias, aplicar técnicas de marcaje e instalar sistemas de anclaje e izado. El programa incluyó además procedimientos para la extracción y protección inicial de víctimas, junto con ejercicios supervisados en escenarios de escombros y condiciones diseñadas para acercar al personal a situaciones que podrían enfrentar durante una emergencia real.

“La seguridad de nuestra gente siempre será una prioridad. Por eso continuamos invirtiendo en la preparación y capacitación de nuestros equipos de primera respuesta para brindar una respuesta rápida, coordinada y efectiva ante cualquier emergencia”, expresó Edward O’Neill Rosa, alcalde de Guaynabo.

La preparación combinó teoría, demostraciones y ejercicios prácticos, con una metodología que dedicó una parte significativa del proceso a la ejecución de destrezas en escenarios simulados. Los participantes también completaron un proceso de evaluación teórica y práctica dirigido a comprobar el dominio de las competencias adquiridas durante el adiestramiento.

“En una estructura colapsada no hay espacio para improvisar. El rescatista tiene que saber identificar los riesgos, trabajar de manera segura y tomar decisiones en momentos en los que cada segundo puede ser determinante. Este tipo de adiestramiento nos permite llevar el conocimiento a la práctica y, al mismo tiempo, entrenar la coordinación entre equipos que eventualmente podrían encontrarse trabajando juntos en una emergencia real. Esa preparación es fundamental para proteger tanto a las víctimas como a nuestros propios rescatistas”, expresó Carlos A. Acevedo Caballero, director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de San Juan.

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Como parte del programa, el personal también recibió capacitación para operaciones de mayor complejidad, incluyendo evaluación estructural avanzada, estabilización, sistemas de izado y cribado, coordinación de equipos de búsqueda y extracción y atención médica en escena. Esta etapa incorporó simulacros integrados, ejercicios nocturnos y roles de mando para fortalecer la capacidad de planificación, coordinación y ejecución de los participantes.

La capacitación culminó hoy viernes luego de varios días de preparación y ejercicios prácticos. El programa utilizó como referencias técnicas estándares y guías aplicables a operaciones de búsqueda y rescate, entre ellas NFPA 1006, NFPA 1670 y NFPA 2500, así como la guía operacional de apuntalamiento del U.S. Army Corps of Engineers.