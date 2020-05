Luego de ser certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), al ser el único aspirante que radicó al cargo de senador por Acumulación, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, juramentó hoy al sargento Gregorio Matías Rosario para la vacante dejada por el exsenador Abel Nazario Quiñones.

Durante la juramentación estaba presente el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, el comisionado de Seguridad Pública, Henry Escalera, el presidente de la Asociación de Policías Organizados (APO), José González Montañez y el cónsul general de República Dominicana en Puerto Rico, Franklin Grullón.

“Hoy es un día donde todo el que me vea tiene que pensar que cuando un hombre le entrega su corazón a Cristo, Él le abre todas las puertas. El salvó mi alma y me encarriló… Habían personas que dudaron (de mí) y trataron de mancillar mi nombre pero nunca me he rendido… Vengo a servirle a Dios y luego a la gente. El que tenga oídos que escuche y si alguien trata de meterme en algún acto de corrupción sepa que he sido formado para denunciarlo…. Entré con las manos limpias y saldré con las manos limpias”, dijo el ahora senador Matías Rosario cuyo primer Proyecto legislativo fue aprobado unánimemente.

Se trata del Proyecto del Senado 1606 que enmienda la ‘Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber” a los fines de establecer que en caso de una epidemia o pandemia declarada, los miembros de la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal, Oficiales Correccionales o sus beneficiarios tendrán derecho a recibir pensión por incapacidad o muerte como consecuencia de haberse contagiado con la enfermedad”. Esta pieza legislativa ahora pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.

Por su parte, el presidente del Senado, definió a Matías Rosario como un líder gremial “humilde que llega con la intención de aportar a la calidad de vida de todos los que residen en la Isla”. Asimismo, reiteró que en el Senado existe “la representatividad más amplia” y que con la llegada del sargento “nos sentimos reforzados”.