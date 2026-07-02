En agosto llegará una nueva plataforma digital para asistir a los desempleados y con esta modernización llegará el fin de los cheques por desempleo, anunció este jueves la secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova.

La plataforma se llamará “Desempleo Digital”.

En una conferencia de prensa en La Fortaleza, la funcionaria destacó que esta plataforma se desarrolló “con el fin de dar servicios más ágiles, accesibles y eficientes tanto a los ciudadanos como al sector patronal”.

Aseguró que, bajo este nuevo servicio, los desempleados no tendrían que pisar una oficina del Departamento del Trabajo para solicitar el beneficio o ser asistidos en algunas de las etapas del proceso. Toda la asistencia será digital.

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Destacó que “los reclamantes podrán realizar múltiples gestiones desde cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, donde les resulte conveniente, sin necesidad de acudir presencialmente a nuestras oficinas. Los participantes podrán consultar sus reclamaciones, podrán acceder a información sobre sus casos, podrán proveer información o documentación que se les solicite a través del propio sistema”.

Como parte de la transición, la secretaria pidió a los desempleados que se preparen para los cambios que llegarán con la nueva plataforma. Uno de esos cambios es la desaparición de los cheques semanales que se envían por correo, así como de los trámites en papel.

Sobre los pagos del seguro por desempleo, dijo que los desempleados “tienen que tener su cuenta de banco. ¿Por qué? Porque los pagos de desempleo van a salir mediante depósitos directos. Ya no se estarán emitiendo cheques".

Explicó, además, que esta medida contribuirá a agilizar el desembolso de los fondos y fortalecer la seguridad de las transacciones.

Además, informó que todos los beneficiarios tendrán que registrarse nuevamente en el nuevo portal. Se requerirá tener una dirección electrónica “única” para la gestión, ya que toda comunicación y correspondencia se enviarán de manera digital.

En la actualidad, el desempleo en Puerto Rico está en un 5.6% y la fuerza laboral representa un 47%.

La funcionaria destacó que la población que queda fuera de la fuerza laboral es principalmente la que está a cargo de cuidar infantes o adultos mayores. Informó que el gobierno realiza pasos para ayudar a esta población con los cuidos, ya que hay gran necesidad de trabajadores.

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Además de los cambios en lo que respecta al desempleo, el Departamento de Trabajo también contará con un nuevo Portal de Patronos, informó la secretaria.

Este portal ofrecerá acceso centralizado a información de cuentas, presentación de documentos, comunicaciones electrónicas y otras gestiones relacionadas con el programa de Seguro por Desempleo, facilitando la interacción entre el sector patronal y el Departamento, según indicó.

“La nueva plataforma de beneficios del Seguro por Desempleo es una respuesta a nuestra misión de modernizar los servicios que ofrecemos a los reclamantes y patronos. Al mismo tiempo, les permitirá realizar múltiples gestiones de forma segura y conveniente. Su lanzamiento está programado para el mes de agosto, por lo que queremos que tanto los participantes como los patronos cuenten con el tiempo necesario para prepararse y familiarizarse con los requisitos y procesos que formarán parte de esta transición efectiva”, expresó la secretaria del Trabajo.

La agencia compartirá más información próximamente sobre guías, materiales educativos y orientaciones relacionadas con la nueva plataforma, incluyendo las fechas clave y los pasos que deberán seguir los usuarios para registrarse y comenzar a utilizar los sistemas.