Univision Puerto Rico, Primera Hora, WKAQ 580 y Metro PR se unen en una alianza de medios para transmitir el Debate de los candidatos a la gobernación #Convénceme.

Este evento de dos horas, dirigido principalmente a los jóvenes y aquellos que ejercerán su derecho al voto por primera vez, se realizará en directo, el domingo, 27 de septiembre a las 7:00 p.m., en los estudios de Univision Puerto Rico.

La producción está a cargo de la organización Puerto Rico Cambia (PRC), compuesta por jóvenes que buscan presentar sus inquietudes y que los candidatos respondan a sus interrogantes, para identificar quién merece un voto de confianza el día de las elecciones.

Héctor Martínez, presidente y gerente general de Univision Puerto Rico, destacó que “este tipo de producciones representan un reto por la cantidad de figuras, los tiempos de participación, entre otros elementos y actualmente tenemos que garantizar se cumplan las medidas preventivas de contagio del COVID-19. Hemos logrado un consenso entre los representantes de cada partido y los medios de comunicación, en un ambiente cordial”.

Los temas de las preguntas a realizarse durante el debate fueron seleccionados por Puerto Rico Cambia, tras hacer consultas entre sus miembros, sobre los asuntos que más les preocupan a los jóvenes de Puerto Rico. El contenido incluirá rondas de preguntas por parte de los candidatos a sus adversarios políticos y un espacio en el que los aspirantes sólo podrán responder “Sí o No”. Además, habrá una ronda de “Respuesta a Ciegas” en la que los candidatos responderán la misma pregunta, sin escuchar la respuesta de sus contrincantes.

Yizette Cifredo será la moderadora del debate, añadiendo su toque personal y velando que los candidatos respondan cada pregunta.

“Como profesional y comunicadora me honra formar parte de proyectos impulsados por jóvenes que impactan, provocan, elevan la conversación, no de partidos sino de país, en un evento como este. Como ciudadana, como puertorriqueña, me siento curiosa, interesada y deseosa por escuchar en un estilo y formato diferente lo que propone cada aspirante a la gobernación porque el #Convénceme me incluye. Yo también tengo dudas y quiero conocer quién merece el voto el próximo 3 de noviembre, para ser gobernador o gobernadora de Puerto Rico”, manifestó Cifredo.

El jueves, 24 de septiembre, en los programas Jugando Pelota Dura y ¡Ahora Es! se seleccionarán los turnos de participación de los candidatos. Los televidentes podrán ver y escuchar la transmisión a través de la señal de Univision Puerto Rico y las plataformas digitales de los medios que componen esta alianza.

Previo al debate, se realizará una antesala a las 6:00 p.m. con el equipo de Edición Digital Puerto Rico. Asimismo, una vez finalice la transmisión en televisión, iniciará un análisis en el que participarán los periodistas, junto a colaboradores expertos en el tema, evaluando la participación de cada candidato.

