Cidra, Barranquitas y San Juan son los municipios más recientes que se han “puesto las botas” vacunando a más de 300 mascotas para ayudar con la salud de los animales.

En Cidra, alrededor de 252 animales fueron vacunados en la plazoleta de la casa alcaldía, una iniciativa dirigida a facilitar servicios veterinarios a bajo costo y promover el cuidado responsable de los animales en el municipio.

“El acceso a vacunas es muy importante para prevenir enfermedades y proteger tanto a las mascotas como a las familias. Estas jornadas permiten que más personas cumplan con la vacunación de sus animales a un costo accesible y con servicios profesionales, lo que aporta directamente a la salud pública y al bienestar en nuestras comunidades”, sostuvo el alcalde de Cidra, Delvis J. Pagán Clavijo.

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La actividad se celebró el sábado y estuvo abierta a residentes de Cidra y pueblos cercanos. Durante la jornada se ofreció un paquete de servicios por $29 que incluyó la vacuna 5 en 1, la vacuna contra la rabia, el certificado oficial de vacunación y la chapa de identificación.

El servicio veterinario estuvo a cargo de la doctora Anabel Salico, con el respaldo de Veterinario Express Foundation, organización que brindó las vacunas a bajo costo como parte del esfuerzo colaborativo.

La ciudadanía aprovechó para llevar a sus queridos peludos. ( Suministrada )

El municipio facilitó la plazoleta de la alcaldía para la actividad y apoyó en la divulgación del evento para lograr mayor participación.

El proceso de vacunación se realizó en estaciones organizadas que permitieron atender de forma ágil a las personas que acudieron con sus mascotas durante la actividad.

Durante el evento también se ofreció orientación sobre el cuidado responsable de mascotas y se brindó información a los dueños sobre prácticas relacionadas con la salud y el bienestar de perros y gatos. Además, se integró el Mercadito Artesanal Cidreño con la participación de artesanos y emprendedores locales.

En Barranquitas, por otra parte, personal de la Cámara de Representantes, funcionarios de la Oficina Estatal para el Control de Animales del Departamento de Salud y del Colegio de Médicos Veterinarios, visitaron el Santuario de Animales municipal donde vacunaron contra la rabia a 90 perros.

“El norte del programa de ayuda comunitaria Dejando Huellas: Feria de Amor por nuestros Animales, además de asistir en el proceso de vacunaciones de mascotas, esencial para su bienestar, se centra en brindar apoyo, de forma directa, a organizaciones sin fines de lucro, como Santuario de Animales de Barranquitas, para que puedan continuar con su excelente labor de rescatar, mantener y proveer un espacio a perros abandonados de la zona central de Puerto Rico”, expresó el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

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Además de las vacunas, se brindó el servicio de desparasitación.

Igualmente, se donaron sacos de alimento para mascotas, juguetes y productos de limpieza, entre otros artículos.

El Santuario de Animales de Barranquitas es una corporación sin fines de lucro creada en el 2011 para promover el bienestar animal en la zona central de la Isla.

La actividad también fue presenciada por un grupo de estudiantes adscritos al programa Promotores del Bienestar Animal del Departamento de Educación y pertenecientes a la escuela Mercedes Rosado de Naranjito.

Mientras, en San Juan se celebró este fin de semana una feria de servicios veterinarios en la urbanización Villa Prades, donde se impactaron 106 mascotas mediante vacunación, corte de uñas, limpieza de oídos y colocación de microchip.

“Desde el inicio de esta administración entendimos que atender la sobrepoblación de animales sin hogar no se logra desde una oficina, se logra en las comunidades. Por eso hemos llevado servicios directamente a la gente, con iniciativas que nos permiten prevenir, educar y proteger, mientras fortalecemos una cultura de bienestar animal en la ciudad capital”, expresó el alcalde Miguel Romero Lugo.

Durante la jornada se ofrecieron servicios esenciales de salud preventiva para perros y gatos, permitiendo que decenas de residentes accedieran a atención básica para sus mascotas en un ambiente cercano, accesible y orientado a la educación sobre la tenencia responsable.

Más allá de acercar servicios veterinarios a las comunidades, estas iniciativas también permiten dar a conocer el trabajo que realiza el Centro, promover la adopción responsable y conectar a la ciudadanía con una visión más consciente sobre el bienestar animal. Estas visitas comunitarias han servido además para que más personas conozcan de cerca la labor que allí se realiza y se animen a adoptar en lugar de comprar.

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El impacto de estos esfuerzos también se refleja en los resultados acumulados durante los primeros meses del año. Desde el 7 de enero hasta hoy, el Centro ha logrado concretar un total de 93 adopciones, incluyendo 48 perros y 45 gatos, lo que marca un comienzo de año positivo y esperanzador para decenas de animales que hoy cuentan con una nueva oportunidad de vida.

Para conocer más sobre próximas actividades, servicios y oportunidades de adopción, las personas interesadas pueden seguir las redes oficiales de San Juan ciudad capital y de SJ Amigo Fiel.