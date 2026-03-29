En el marco de la celebración del Pet Day, regresa Bark & Play con su cuarta edición, un evento diseñado exclusivamente para disfrutar junto a perros, que se llevará a cabo el sábado, 12 de abril en Patria Yards, ubicado en el Distrito de Convenciones.

La actividad reunirá a amantes de los perros en un espacio diseñado para disfrutar junto a sus mascotas, mientras promueve el bienestar, la adopción responsable y la educación sobre el cuidado animal.

“Bark & Play continúa evolucionando como un espacio donde convergen la comunidad, las marcas locales y los recursos educativos para el bienestar de las mascotas. Esta cuarta edición reafirma nuestro compromiso de seguir creando experiencias significativas para las familias y sus compañeros de cuatro patas”, expresó Leoner Pagán, organizador del evento.

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Habrá feria de adopción y vacunación. ( Suministrada )

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de un Pet Market con alrededor de 25 marcas locales, así como de un centro de adopción y un centro de vacunación, brindando acceso a servicios esenciales para el cuidado de las mascotas.

Para más información, puede acceder a las redes sociales de Bark & Play o visitando https://barkandplaypr.com. ( Suministrada )

Además, el evento contará con una programación en tarima que incluirá charlas educativas, a cargo de expertos en la industria, junto a dinámicas, premios y experiencias interactivas para el público.

Entre las atracciones también se incluye un oasis para perros, espacios diseñados para el descanso y disfrute de las mascotas, así como photo opportunities para capturar momentos especiales durante la jornada.

Los boletos para esta cuarta edición ya están disponibles a través de ticketera.com.

Para más información, puede acceder a las redes sociales de Bark & Play o visitando https://barkandplaypr.com.