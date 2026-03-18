La senadora por acumulación Ada Álvarez Conde, anunció la radicación de un proyecto por petición que busca enmendar la Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico y la Ley del Registro General Demográfico de Puerto Rico, para permitir que las cenizas de mascotas puedan ser sepultadas junto a sus dueños.

La medida, que ya es ley en el estado de Nueva York y otras jurisdicciones, fue presentada a petición de la periodista y meteoróloga Susan Soltero, la tanatóloga Solmarie Pérez y José Antonio Rodríguez Figueroa, quien lidera la iniciativa, por parte de la Fundación Cuatro Patitas PR.

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“Este grupo de ciudadanos ha aplicado el mecanismo de proyectos legislativos por petición, que se manifiesta en el Proyecto del Senado 1129, que busca enmendar la Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico (Ley 258-2012) y la Ley del Registro General Demográfico de Puerto Rico (Ley Núm. 24 de 1931) para crear un marco legal claro que autorice la llamada co-ubicación de cenizas humanas y de mascotas. Cuando me presentaron la medida le di paso inmediatamente, ya que comprendo el profundo vínculo afectivo entre las familias puertorriqueñas y sus animales de compañía. Seguiré buscando la manera de erradicar el maltrato animal, así como reconocer estas iniciativas que piden los mismos ciudadanos por amor a sus mascotas”, señaló Álvarez Conde en declaraciones escritas.

El proyecto establece definiciones legales para términos como cenizas de mascotas domésticas, certificado de cremación animal y co-ubicación y dispone que los centros de cremación animal deberán emitir un certificado oficial de cremación que garantice la trazabilidad del proceso. Diversas jurisdicciones de Estados Unidos ya han reconocido esta práctica como una forma simbólica de honrar el vínculo entre las personas y sus animales de compañía, siempre que se trate exclusivamente de cenizas cremadas y se cumplan los requisitos de salud pública. De aprobarse, Puerto Rico se uniría a estas jurisdicciones que han modernizado su legislación funeraria para permitir que las familias puedan honrar, incluso después de la muerte, la relación especial que compartieron con sus mascotas.

De cara a poder realizar estos procesos, la ley establecería la obligación de que los centros de cremación animal emitan un certificado oficial de cremación para garantizar trazabilidad, la autorización para que funerarias, cementerios y columbarios puedan permitir la deposición conjunta de cenizas, la obligación de que el Registro Demográfico incluya la autorización de la co-ubicación en el Permiso de Disposición Final y facultaría al Departamento de Salud para establecer reglamentación sanitaria y protocolos de identificación.

Según se informó, la propuesta legislativa no cambia la regulación existente sobre restos humanos ni los registros vitales del Estado, únicamente crea una excepción controlada para cenizas cremadas de mascotas.