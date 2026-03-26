El Centro de Protección y Adopción de Animales de San Juan recibió una subvención de $20,000 de PetSmart Charities para fortalecer los esfuerzos dirigidos a preparar más mascotas para adopción y ampliar sus oportunidades de ser ubicadas en un hogar responsable.

La ayuda económica respaldará la participación de San Juan en el National Adoption Week, iniciativa que continúa celebrándose hasta el 29 de marzo de 2026 en tiendas PetSmart participantes, como parte de una estrategia para continuar promoviendo el bienestar animal y fomentar la adopción responsable en la ciudad.

“En San Juan creemos firmemente que cada mascota merece una oportunidad real de encontrar un hogar seguro y una familia que la ame. Esta subvención nos permite continuar fortaleciendo nuestros esfuerzos para preparar a más animales para adopción, acelerar ese proceso y seguir promoviendo una cultura de responsabilidad, compasión y bienestar animal en nuestra ciudad”, expresó el alcalde, Miguel Romero Lugo.

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Cada año, millones de mascotas llegan a refugios en Estados Unidos, lo que continúa generando presión sobre muchas organizaciones locales que enfrentan recursos limitados. Los fondos de PetSmart Charities apoyarán al Municipio de San Juan y a la comunidad local al fortalecer los esfuerzos de preparación para adopción, incluyendo atención médica, nutrición, enriquecimiento y otros servicios necesarios para que más mascotas estén listas para integrarse a un hogar.

“Gracias a esta subvención, podremos preparar a más mascotas para que estén listas para adopción y tengan mayores oportunidades de encontrar una familia. Cada animal que pasa por nuestro centro merece salir hacia un espacio seguro donde reciba amor y cuidado, y esta ayuda nos permite continuar haciendo ese trabajo con más fuerza y más alcance”, expresó Thomas González, director del Centro de Protección y Adopción de Animales de San Juan.

El PetSmart Charities National Adoption Week es una oportunidad especial para conectar a mascotas adoptables con posibles adoptantes en un ambiente accesible y orientado al bienestar animal. Durante la iniciativa, las tiendas PetSmart participantes recibirán mascotas disponibles para adopción, mientras personal y voluntarios estarán disponibles para orientar a las personas interesadas y responder preguntas. Los potenciales adoptantes también podrán conocer productos y servicios que les ayuden a brindarle a su nueva mascota el mejor comienzo posible.

“Nuestros aliados en el bienestar animal en las comunidades locales están comprometidos con responder a la necesidad, y merecen apoyo”, expresó Aimee Gilbreath, presidenta de PetSmart Charities. “Nos enorgullece trabajar junto al Municipio de San Juan y valoramos los pasos críticos que toman para abogar por los animales que llegan a sus puertas necesitando amor, seguridad, cuidado y nutrición. Invitamos al público a considerar apoyar esta labor vital a través del voluntariado, el acogimiento temporal, la adopción o mediante donativos”.

Las personas interesadas en conocer más sobre los procesos de adopción y los servicios del Centro de Protección y Adopción de Animales de San Juan pueden visitar sus redes sociales, SJ Amigo Fiel PR en Instagram y Centro de Protección y Adopción de Animales en Facebook. También pueden mantenerse pendientes a las redes oficiales del Municipio de San Juan, San Juan Ciudad Capital, donde se compartirá información adicional sobre esta iniciativa y otras oportunidades de adopción responsable.