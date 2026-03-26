Una llamada al 9-1-1 desencadenó todo un complejo operativo en Massachusetts, para rescatar a una perra que quedó atrapada tras caer en un sumidero de unos 12 pies de profundidad, que se abrió en el patio trasero de una casa.

Tessa, una perra labrador amarilla de 11 años, cayó dentro del hueco que se abrió repentinamente, poco antes del mediodía del martes, informó el Departamento de Bomberos de Falmouth, en un comunicado que fue compartido en sus redes sociales. El sumidero, cuya apertura tenía casi dos pies de ancho, desembocaba en una gran zona socavada por un drenaje de agua oculto. Debido al alto riesgo de derrumbe y a los peligros del espacio confinado, se solicitó la ayuda del Equipo de Rescate Técnico del Condado de Barnstable.

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La operación para rescatar al can se complicó debido a la inestabilidad del terreno, por lo que los trabajos se extendieron por varias horas. Los bomberos intentaron estabilizar el terreno y optaron por hacer un rescate desde la superficie en vez de ingresar en el hueco. Para completar la tarea, se vieron precisados a recurrir a una medida extrema, utilizar golosinas de pepperoni para lograr atraer a Tessa a terreno seguro y finalmente, a eso de las 5:00 p.m., lograron sacar a la amada mascota de la familia a tierra firme.

Taco the dog alerted her owner to trouble after a sinkhole opened up and swallowed her pup pal in Massachusetts. pic.twitter.com/zhFlMSAFbp — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) March 25, 2026

Tessa emergió ilesa de las profundidades que amenazaba su vida, de buen ánimo y acabó con las golosinas que quedaban después de su rescate. En su comunicado, el Departamento de Bomberos de Falmouth agradeció la diligencia de los familiares de Tessa, que optaron por llamar inmediatamente al 9-1-1, en lugar de exponer sus vidas intentado rescatar al can ellos mismos.

Tessa fue rescatada con éxito a las 17:01. Salió ilesa y celebró su rescate comiendo las golosinas que le quedaban. Agradecemos que su dueño llamara al 911 inmediatamente en lugar de intentar un peligroso rescate en solitario.

En el complicado operativo de rescate de Tessa, también participó la Policía de Falmouth el Departamento de Control de Animales, el Departamento de Obras Públicas, la Junta de Salud del Condado, el Cuerpo de Comunicaciones de Emergencia, unidades de Bomberos de varios condados vecinos, el Equipo de Rescate Técnico del Condado de Barnstable, las compañías de excavaciones Dalpe Excavation y Dig Safe y el Mid Cape Home Center.