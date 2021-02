El designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, espera que finalmente para la próxima semana aumente a cerca de 60,000 la cantidad de dosis de la vacuna contra el coronavirus que llegan a la Isla.

Actualmente, en Puerto Rico se reciben semanalmente 41,450 dosis, así como la cantidad correspondiente a las segundas dosis requeridas.

No obstante, se espera que finalmente comiencen a llegar el aumento de las 6,800 dosis prometidas del medicamento Moderna que a principios de mes fue anunciado por el gobernador Pedro Pierluisi. También llegarían 10,700 dosis al programa federal Retail Pharmacy, que es dirigido en la Isla por la farmacia Walgreens.

El anuncio lo hizo Mellado en una extensa conferencia de prensa que realizó en la sede del Departamento de Salud, en la que volvió a solicitar paciencia al pueblo en este proceso de vacunación. Insistió que la agencia intenta “vacunar con las vacunas que recibimos a la mayor cantidad de personas posible”.

Por ello, pidió calma a los adultos mayores de 65 años en este esfuerzo de vacunación.

“Algo que quiero que la gente pueda entender, hay un sentido de ansiedad general en Puerto Rico, hay un sentido de necesidad de la vacuna por parte de nuestros adultos mayores. A mí me duele ver una persona que haga fila. Yo creo que no es justo. Hemos estado todo el tiempo desarrollando un modelo en el que nosotros podamos generar un turno. El paciente no tiene que llamar, hacer fila. El Departamento de Salud tiene a ASES (Administración de Seguros de Salud), quien maneja el plan del gobierno, tiene asociación con Medicare y Madicaid Advantage, tiene la base de dato de personas mayores de 65 años”, indicó.

Comentó que, según a las personas le llegan comunicaciones sobre los servicios médicos que ha recibo o les acuerda que tienen que ser vacunados para la influenza, así mismo recibirían su citación para vacunarse contra el coronavirus.

Entre otras cosas, Mellado reveló que el único pueblo en que no tienen un proveedor para vacunar es en Maricao. Dijo que se están tomando medidas en particular y que se planifica allí una vacunación masiva como la que ha ocurrido en Vieques o en Guánica.

Hasta el momento, se han administrado 369,060 dosis, principalmente a profesionales de la salud.

Unos 83,695 adultos mayores de 65 años ya han sido vacunados, así como unos 33,115 maestros.

Por otro lado, la coordinadora de la vacunación, la doctora Iris Cardona, aceptó que hay menores de 16 años que han sido vacunados. Negó que estos hayan recibido la dosis de forma incorrecta.

En específico, son 120 menores de entre 16 a 17 años que recibieron sus dosis, porque son participantes del proyecto de incapacidad intelectual que realizaron, explicó.

También dijo que había personas entre los 20 años. Informó que son “profesionales de la salud jóvenes, técnicos de salas de esas edades, estudiantes que están rotando en áreas clínicas”. Comentó que esta cantidad también ronda en los cien.

Para que tenga una idea, la mayor distribución de vacunas se ha dado en la zona metropolitana. Mellado dijo que se debe a que se concentran ahí la mayor cantidad de hospitales.

La región Metro ha obtenido 273,710 dosis, le sigue Ponce con 47,745 dosis y Bayamón con 44,445. Las regiones que han recibido menos medicamento son Aguadilla con 9,750 dosis y Fajardo con 8,915.

A pesar de estas diferencias, el secretario de Salud insistió en que son equitativos en la distribución de las vacunas.