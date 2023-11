La precandidata a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), Ada Norah Henríquez, impugnó hoy ante el Consejo de Gobierno de la colectividad la certificación de su contrincante primarista por la máxima candidatura de la colectividad, Javier Jiménez.

Henríquez alegó que la certificación de Jiménez como precandidato a la gobernación “es nula”, porque no cumple con el requisito de afiliación al PD. Según la abogada, el reglamento de la colectividad establece que el todavía alcalde de San Sebastián tenía que afiliarse al PD un año antes para aspirar a la silla principal del partido.

Jiménez ingresó oficialmente al PD el pasado 1 de octubre luego de abandonar el Partido Nuevo Progresista (PNP), en el que militó durante toda su carrera política. Posteriormente, el alcalde pepiniano anunció su intención de convertirse en el candidato a gobernador del PD y fue certificado como aspirante a la candidatura por el Consejo de Gobierno, que preside César Vázquez.

En conferencia de prensa frente a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en San Juan, Henríquez dijo que no había impugnado antes la certificación de Jiménez, pues no fue hasta la pasada semana que su asesor en Asuntos Electorales, José Colón, se percató de que la candidatura no cumplía con el requisito de afiliación.

“Genuinamente, pienso que fue un error en el fragor de colocar a Javier Jiménez en la candidatura”, dijo Henríquez, quien anunció que esta mañana le cursó una carta al Consejo de Gobierno del PD en la que le notificó la impugnación y le otorgó un plazo de cinco días para corregir “el error”.

El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien militaba en el PNP. ( Carlos Rivera Giusti )

La precandidata a la gobernación no descartó acudir con su reclamo a los tribunales de no tener éxito ante el máximo organismo rector de la colectividad.

“Ya se envió la carta al Consejo de Gobierno. Él (Jiménez) puede ser candidato para cualquier otra posición. El asunto está del lado del Consejo Directivo, si no iríamos a buscar los trámites correspondientes en derecho, iríamos a los tribunales”, sostuvo Henríquez.

“En este proceso de certificación y descertificación (de candidatos) hemos estado mirando rigurosamente el reglamento, lo que vienen siendo las reglas de juego para poder someter candidaturas. Es en ese momento, la semana pasada, que advinimos en conocimiento de que tanto la candidatura a la gobernación como la presidencia del partido están atadas. No existe en el reglamento ninguna parte donde se pueda coexistir el presidente y un candidato aparte, eso no existe. Está atado al Consejo de Gobierno y para ser miembro del Consejo de Gobierno tiene que ser un año antes de la nominación”, dijo por su parte, Colón, asesor electoral de Henríquez.

La precandidata a la gobernación alegó también que, tras la llegada de Javier Jiménez al PD, militantes disgustados han abandonado la colectividad.

“Si algo hemos tenido durante las pasadas semanas, son numerosas reuniones y llamadas de personas que son miembros bonafide del Proyecto Dignidad preocupados, muchos desanimados, algunos se han ido a causa de la manera en que se llevó a cabo esta transición y la llegada de este aspirante, hoy también miembro bonafide. Para mi beneplácito, encontramos que el reglamento de nosotros proveía una salvaguarda para asegurar la integridad del partido, que la persona que llegara fuera alguien probado, un miembro conocido, alguien que hubiera trabajado”, sostuvo.

Riposta Javier Jiménez

El alcalde de San Sebastián dijo por su parte, que Henríquez no prosperará con la impugnación, pues dijo que él solo está corriendo para la candidatura a la gobernación.

“Yo estoy corriendo como candidato a gobernador, la presidencia, subsiguientemente eso es si yo quisiera asumirla o no quisiera asumirla. En Estados Unidos los que corren para la presidencia de Estados Unidos no son presidentes de los partidos políticos. Eso es una situación que subsiguientemente ahí ,uno toma la decisión”, reaccionó Jiménez.

También dijo que los cuerpos directivos de los partidos políticos “en diferentes momentos y asambleas pueden tomar la decisión que entiendan”.

“No va a prosperar ni en esos organismos ni en un tribunal porque no tiene ningún tipo de lógica ese planteamiento. Si tú tienes un planteamiento y realmente consideras a tus compañeros de partido incluyendo los que están con ella, lo primero que tú haces es que lo analizas dentro de las estructuras del partido, no arrastras al partido a un planteamiento que haces público sin darle la oportunidad a los organismos directivos y a los organismos evaluadores. No refleja buena fe”, ripostó el alcalde.

Dijo que el reclamo de Henríquez “confirma que la licenciada no goza de la simpatía del electorado de la base del PD, ni de la simpatía y confianza del liderato del PD”.

Sostuvo que “si tuviera confianza en que va a prevalecer en un proceso de elecciones, no haría planteamientos como ese que definitivamente no tiene los más mínimos fundamentos para poder prevalecer y aún más, cuando nunca lo trajo al cuerpo rector del PD y al Comité Evaluador”.

En cuanto al planteamiento de Henríquez de que Jiménez no cumple con el requisito de un año como elector bonafide del PD, el pre candidato a gobernador dijo que “en ningún sitio del reglamento del partido establece que para ser candidato a cualquier posición electiva del PD tienes que estar un año y aún más, lo confirma cuando el Comité Evaluador toma todos los elementos que inciden en cualquier candidatura”.

“En ningún sitio dice eso. Lo único que refleja es el convencimiento de que ella no goza de la simpatía de la base del PD y que está segura que no prevalecerá en unas primarias”, sostuvo.

Jiménez dijo así mismo, que el alegato de Henríquez de que gente disgustada se ha ido del PD “refleja mala fe” de su contendora primarista.

“Ahí tú ves la mala fe de la licenciada con el partido porque si tiene ese planteamiento, lo que tiene que traerlo es a los organismos del partido y como líder, desarrollar las estrategias y no fomentar que eso suceda”, expresó el Alcalde.

Consejo de Gobierno no descalifica a Jiménez

El Consejo de Gobierno del PD, que preside el cardiólogo César Vázquez, indicó en declaraciones escritas que atenderá la solicitud de impugnación de la licenciada Henríquez, pero hizo claro, que “por el momento, no existe razón alguna, en ley o en nuestro reglamento”, que descalifique a Javier Jiménez, como aspirante a la gobernación por Proyecto Dignidad.

“La licenciada Henríquez y su equipo de trabajo confunden los requisitos para ser miembro del consejo de gobierno, con los requisitos para ser aspirante a la candidatura a la gobernación. Estamos confiados en que la candidatura a la gobernación por Proyecto Dignidad será determinada democráticamente por el voto de nuestros afiliados y miembros, y no por decreto judicial”, indicó el organismo rector de la colectividad.