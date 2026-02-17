Con una lluvia de amor, el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, celebró el pasado sábado, Día de San Valentín, su boda con Alondra Laclaustra en el Viejo San Juan.

La misa la ofició el arzobispo Roberto González Nieves en la Iglesia San José, primer monumento religioso de Puerto Rico. Mientras, la fiesta se realizó en el Instituto de Cultura Puertorriqueño, donde los asistentes bailaron hasta bajo la lluvia, según se desprende de las redes sociales de los ahora esposos.

El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, oficio la boda. ( Facebook )

Entre los asistentes se distinguió el presidente del PPD, Pablo José Hernández; el alcalde de San Juan y líder novoprogresista, Miguel Romero, así como el portavoz popular del Senado, Luis Javier Hernández.

Una publicación de la Camerata Señorial expuso que la boda fue “una celebración llena de fe, amor y belleza, donde la música coral elevó cada momento y abrazó espiritualmente a todos los presentes”.

Para la ocasión, el hijo del fenecido expresidente del PPD, Héctor Ferrer Ríos, vistió un atuendo azul realizado por Trajes Gobernador, en Cabo Rojo. La novia optó por un traje blanco, satinado y con una coqueta apertura en una de las piernas de D’Royal Bride.

El comediante Alejandro Gil Santiago publicó en sus redes el momento en que la lluvia no detuvo el baile.

“Una buena boda no se desperdicia”, dijo animado, mientras bailaba un ritmo de música urbana.

La pareja se comprometió en mayo del 2025 en los Jardines del Alcázar, en Córdoba, España.