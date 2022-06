El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anticipó que hay una posibilidad de que ambos cuerpos legislativos aprueben hoy el presupuesto, junto con el proyecto del sustitutivo al impuesto a las foráneas (P.C. 1367) con un nuevo lenguaje dirigido a establecer que no habría aumentos a las contribuciones de los dueños de propiedad.

El nuevo lenguaje “mas conciliador”, según el propio líder cameral, debe dejar claro de que “en caso de que en Estados Unidos se apruebe una tasa mínima de 15% a las manufactureras se mantengan los beneficios acordados en el 1367 (Ley de Estabilidad Fiscal)”.

Hernández Montañez reconoció que el nuevo lenguaje, negociado esta mañana, fue sugerido por el senador Juan Zaragoza Gómez y fue aceptado esta misma mañana por la Cámara. Sin embargo, dijo que la aprobación de ambas medidas está sujeta a que se logren los votos en el Senado.

PUBLICIDAD

El líder cameral sostuvo que de no haber los votos en el Senado, una segunda propuesta que está sobre la mesa es aprobar el Proyecto 1367, excluyendo todo lo relacionado con la tasación de la propiedad en los municipios. De ser este el escenario que prevalezca, el presupuesto no sería aprobado en la Legislatura y entraría en vigor el de la Junta de Supervisión Fiscal, explicó Hernández Montañez a periodistas en el Capitolio.

“Mi esperanza es que aprobemos el presupuesto y estamos trabajando para eso. Siempre he trabajado de manera que uno tiene que negociar en la mesa. Lee la medida, dime dónde tienes reparos, pero no me ataques sin leerla, no me digas que hay algo en la medida que no está”, dijo el líder cameral.

“Hay buena fe, le he acogido dos propuestas al Senado del lenguaje, sé que Jesús Santa (presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara) las refrendó y si hay que hacerle un ajuste al lenguaje, lo haremos”, sostuvo Hernández Montañez, quien sin embargo, no pudo precisar a qué hora se podría concretar un acuerdo hoy para entonces llevar ambas medidas a votación en los dos cuerpos legislativos.

“A la hora que sea”, indicó para agregar que “hay un compromiso de que después de firmar el acuerdo, habría un lapso de tres horas para que los legisladores tengan tiempo de llegar al Capitolio a votar, particularmente, los que viven en pueblos distantes de la Isla.