El Departamento de Educación espera que unos 42,904 estudiantes de octavo y undécimo grado se gradúen este año, a pesar de las interrupciones del semestre académico que provocaron los terremotos y el encierro para prevenir el coronavirus o COVID 19.

Dentro de las expectativas del secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez, está que se gradúen 22,215 estudiantes de octavo grado y 20,689 estudiantes de duodécimo grado.

Asegura que los alumnos han recibido las herramientas “online” para continuar el año escolar, aunque reconoció que hay quienes no tienen acceso a un dispositivo para tomar sus cursos. Sin embargo, indicó que a estos estudiantes le ayuda un trabajador social que se comunica con los padres para darle instrucciones de lo que deben completar académicamente.

Incluso, Hernández Pérez entiende que no es necesario un dispositivo para continuar el plan y culminar el año académico.

Detalló que para la aprobación de créditos, Educación puso a disposición de las escuelas del sistema público varias alternativas, entre ellas los módulos remediales, cursos en línea a través del Departamento o de Universidades y la plataforma EduPR, así como otros métodos a discreción del maestro, como Zoom, Microsoft Teams y el Cam Academy, una plataforma que incluye los currículos por grado, por materias en español e inglés, vídeos, pruebas cortas y material para imprimir.

Manifestó que, en tanto, las horas de servicio comunitario, contacto verde, o de exploración se cerrarán con lo que el estudiante haya completado al momento.

“Este conjunto está permitiendo que los estudiantes tengan continuidad de la enseñanza”, señaló.

Seguimiento por teléfono a los estudiantes

En cuanto a los estudiantes que todavía tienen limitaciones para acceder la tecnología, el titular instruyó a los maestros a identificarlos.

“Estos estudiantes deben ser primeramente identificado por sus maestros, hacer el referido al trabajador social, al consejero profesional y al director y este equipo de apoyo al estudiante, incluyendo el bibliotecario, le va a dar seguimiento a las tareas y ajustes a su plan académico, vía telefónica”, sostuvo.

¿Todavía no han sido identificados?, se le cuestionó.

“Esa parte la hace la escuela y eso es lo que están haciendo los trabajadores sociales, los consejeros y los directores de escuela”, respondió.

Indicó que para tener esa contabilidad, el Departamento tendría que hacer un estudio de necesidad familia por familia.

“Y no necesariamente porque la familia tenga un ‘device’ (dispositivo) o no tenga un device, no quiere decir que no tengan alternativas educativas. Los casos que hemos advenido en conocimiento se han manejado vía telefónica con la familia”, refutó.

“Lo que ocurre en este momento es que la intención no es identificar qué estudiante tiene o no tiene un ‘device’, la intención es la continuidad de los procesos educativos, así que se identifica al estudiante que tiene dificultad y se trabaja qué el estudiante va a estar trabajando en la casa y cómo se ajusta el plan académico y eso lo hace el trabajador social y el consejero. No es necesario tener un equipo para la continuidad del plan académico”, manifestó.

Explicó que el estudiante que no tenga algún aparato electrónico donde poder acceder el material educativo, se le hace un ajuste.

“Se pueden desarrollar destrezas académicas sin siquiera vernos, solamente con escucharnos. Así que la gestión de llamada telefónica va a tener de igual manera un ajuste y va a tener un resultado positivo. Así que tenemos el plan regular para todos los estudiantes, los que no tienen ‘devices’, entonces hacemos un ajuste curricular conforme a la necesidad de la familia”, indicó

Aseguró que ningún estudiante va a perder el semestre y comparó la situación de la Isla con la de otras jurisdicciones estadounidenses.

“No, bajo ningún concepto pierden el año académico ni el semestre y esto nosotros lo podemos ver dentro del contexto de lo que ha ocurrido a nivel internacional. ¿Qué ha pasado en otras jurisdicciones? Otras jurisdicciones han determinado que los estudiantes son graduados y los pasaron a todos. Una decisión unilateral. Otras jurisdicciones han determinado que se acabó el año escolar, que van a poner la decisión en la familia si lo deja en el grado. En el caso del Departamento estamos permitiendo la continuidad del servicio académico a distancia conforme a las características de las diferentes familias que forman nuestro sistema”, sostuvo.

No habrá tabletas ni computadoras

No obstante, el equipo tecnológico para los estudiantes no llegará de inmediato, a pesar de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced había anunciado junto a representantes de la Junta de Supervisión Fiscal un paquete de ayudas para enfrentar el coronavirus, entre ellas destinarían $240 millones para la compra de tabletas, programas y adiestramiento para aproximadamente 325,000 maestros, estudiantes y directores del Departamento de Educación.

Sin embargo, el secretario aclaró que la asignación es una combinación de fondos estatales y federales, unos $124 millones que ya había aprobado el Departamento de Educación Federal para adquirir tecnología, así como $120 millones en fondos estatales.

Los fondos federales se asignaron después del paso de los huracanes Irma y María, precisamente, para la adquisición de tecnología. Los equipos no han podido ser utilizados, porque compañías, según el secretario, impugnaron el proceso administrativo internos de la agencia, pleito que los llevó al Tribunal Supremo.

Una de las compañías, Sesco Technology Solution, alegó que no se consideró su propuesta para la adquisición de los materiales tecnológicos y que sus productos eran más económicos que los competidores.

Sin embargo, el Tribunal en su sentencia dictaminó que la empresa no pudo establecer que la determinación administrativa del DE “estuviese viciada por fraude o mala fe”.

Las compañías que participaron fueron Computerlink, Evertec Group, Global Exchange Opportunities y Ediciones Santillana.

“Esa asignación de fondos y el proceso de adquisición de tecnología, lamentablemente por proveedores y compañías inescrupulosas, impugnaron los procesos administrativos internos de la agencia… si no se hubiese impugnado los procesos, al día de hoy la mayoría de nuestros niños tuvieran ‘devices’ o el 45% de los estudiantes tuviesen sus ‘devices’”, indicó.

“Si esto no hubiese ocurrido, ya nosotros tuviésemos en el Departamento de Educación como 140,000 ‘devices’ para estudiantes y el manejo de la emergencia del terremoto y el COVID 19 ya hubiese sido distinto. Hoy el DE pudiera tener tecnología suficiente para los estudiantes de mayo necesidad para atender la situación”, comentó.

Al pasar dos años, ahora Educación debe comenzar los procesos adjudicativos. Con ambas asignaciones, tanto la federal como la estatal, el secretario entiende que le podrá proveer equipo al 100% de los estudiantes del sistema educativo.

“Eso obedece a que la asignación primaria de $124 millones más los $120 millones que nos otorga la Junta de Supervisión (Fiscal) va a permitir que todos los estudiantes, todos los maestros, todos facilitadores docentes y superintendentes de escuela puedan tener computadoras modernas para facilitar los procesos de instrucción y en caso de que haya una emergencia por lo menos tenemos una garantía de tres años de que el plan académico de la agencia no se va a ver afectado”, dijo.

Autorizan no administrar las pruebas META

Por otro lado, el Departamento de Educación Federal autorizó a la agencia local a no administrar este año académico las pruebas META que se imparten a todos los estudiantes del sistema público de enseñanza y que miden su aprovechamiento académico.

La determinación federal, según el secretario, no compromete la otorgación de fondos federales.

“Nosotros habíamos hecho la petición y hemos recibido la dispensa, por lo tanto, no van a ser administradas este año académico”, apuntó.