La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiteró hoy que el gobierno de Puerto Rico ha logrado reducir en un 80% la deuda pública y que podría haber superávits con el flujo de fondos federales, pero pidió cautela al gobierno para que no se gaste “lo que no se tiene”.

“Hubo que tomar muchas decisiones difíciles porque las finanzas no estaban, esa era la realidad. Saliendo de quiebra estamos en otro momento histórico y esperamos que luego de terminar con (el caso de la quiebra de) la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), podamos voltear la página. Ahora es el momento de hacer inversiones en los programas que son importantes para el pueblo de Puerto Rico. Educación e infraestructura son prioridades”, dijo el nuevo director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, al participar en su primera reunión pública con el ente federal creado al amparo de la Ley Promesa.

Sostuvo que como Junta, “ahora tenemos la oportunidad de recuperar la confianza del pueblo y demostrar que luego de haber tomado estas difíciles decisiones podemos comenzar a invertir en aquellas cosas que son tan importantes”.

“Voy a hacer que todo el mundo participe, que los que tengan algún interés en el proceso puedan participar porque no es solo la Junta, sino el gobierno en general”, indicó el funcionario, quien asumió el cargo el 1ro de enero, en declaraciones a periodistas tras culminar la reunión pública número 38 de la JSF. Graduado de la Escuela de Derecho de Albany, Mujica, quien dirigió la Oficina de Presupuesto de Nueva York, reclamó haber trabajado con demócratas y republicanos en presupuestos balanceados.

Sostuvo que antes de la aprobación de la Ley Promesa y de la creación de la JSF, “hubo muchas decisiones que se tomaron en la isla y la Junta no fue quien causó los problemas que ocurrieron aquí, sino que fueron el resultado de decisiones que tomaron gobiernos anteriores”.

Dijo que el período de austeridad “ya terminó en su mayoría y ahora tenemos la oportunidad de pasar a la próxima etapa y no volver a caer en los mismos errores del pasado’.

Según Mujica, la JSF “ha tenido una historia de éxito” en la reducción de la deuda pública de Puerto Rico.

“La Junta ha tenido muchos éxitos, uno es que el gobierno del ELA (Estado Libre Asociado) estaba en quiebra, la deuda era enorme y se ha reducido por más del 80%. La cantidad para el servicio de la deuda ha bajado de más de $7 mil millones a menos de $2 mil millones. Esa era la primera parte, salir de la quiebra, no hemos terminado, aún queda la AEE, pero el primer punto es reducir la deuda a un nivel asequible. Eso ha sido una historia de éxito hasta el momento, queda la AEE. La próxima etapa es el plan fiscal con todas estas reformas y son cosas que necesitamos hacer permanentes en el gobierno para no volver hacia atrás”, reclamó.

Dijo que tiene que haber reformas estructurales, pero indicó que no haría comentarios sobre los programas específicos que van a ser financiados. “No se puede gastar dinero que uno no tiene. El primer principio es: si usted no tiene los recursos todavía no comience a gastar o decir qué son prioridades porque así fue que llegaron a dónde estaban. Ahora, hay más recursos que anteriormente, pero no es gastar, sino gastar de forma responsable. Aprobar leyes sin saber cuánto uno va a gastar no es la mejor práctica”, subrayó.

El nuevo director de la JSF dijo que se reunió con el gobernador Pedro Pierluisi, con algunos miembros de su gabinete y con miembros de la Asamblea Legislativa.

“Vamos a establecer un plan y vamos a hablar de cómo ejecutarlo, quizás no podamos lograr un acuerdo y tengamos tranque, pero la idea aquí es implementar cosas permanentes y quisiera que la Junta logre la misión de la Ley Promesa y luego desaparecer, pero si me preguntan ¿hoy pueden irse ya?, diría que no, todavía falta”, expresó.

Uno de los miembros de la JSF, John Nixon, pidió también al pueblo estar vigilante a los funcionarios electos para que no tomen decisiones que regresen al país a una nueva quiebra en sus finanzas públicas.

Dijo que la legislación sobre Medicare y Medicaid “provee estabilidad a corto plazo” y cuando “tenemos unos dólares federales que están fluyendo en la economía, tenemos la expectativa de tener unos superávits en el futuro y se definirá con la administración cuál es la mejor manera de gastar ese dinero”.

Destacó que si no se logra la estructura financiera necesaria, Puerto Rico regresaría a una quiebra en cinco o 10 años.

“En la Junta tenemos control del presupuesto en la isla, pero también necesitamos que el pueblo entienda que necesitamos lograr mayor estabilidad y que las personas que establecen política pública logren una verdadera reforma”, sostuvo para agregar que es el pueblo el que debe tener mayores expectativas de su gobierno para no ser impactado por las decisiones de política pública. “Tienen ustedes el impuesto sobre las ventas más alto en todo Estados Unidos y llegaron al 33 (por ciento) en contribución sobre ingresos. Los puertorriqueños son los que están sufriendo. Cuando se les daña una nevera nadie puede conseguir una rápido porque nadie quiere tener inventario por ese impuesto”, sostuvo Nixon.

En torno al contrato de privatización de energía eléctrica, el presidente de la JSF, David Skeel, dijo que el organismo todavía no lo ha avalado “formalmente”, pese a que el secretario de Estado, Omar Marrero, quien representó al gobernador Pierluisi en la reunión, aseguró a periodistas que el laudo ya “lo había aprobado” el organismo federal.

“El proceso está muy adelantado. Ya casi hemos seleccionado el proveedor, confiamos en que pronto va a haber un contrato formal, no estamos ahí todavía, pero confiamos en que va a haber un contrato pronto. Como Junta miramos si el proveedor va a hacer lo que necesita la AEE y eso es asumir los bienes de generación, correrlos eficientemente y poner a la AEE en una posición de que pueda generar energía confiable a buenos precios hacia el futuro, cambiar del diésel como la fuente principal de generación hacia las renovables”, dijo Skeel para agregar que “antes de (el huracán) María, la AEE era un desastre y pasó años sin invertir en el mantenimiento de infraestructura”.

Sobre la precaria situación fiscal en la Universidad de Puerto Rico y los municipios, Mujica dijo que tiene que pasar con la Junta, pero insistió en que “tenemos que hacer las reformas o vamos a volver a lo mismo”.

En la reunión de la JFS, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, y varios exalumnos presentaron al organismo federal un informe de sus experiencias con el programa de liderazgo educativo para desarrollo profesional .