Tras el incidente registrado en la tarde del viernes, en el que la unidad 2 de la Central Aguirre, en Salinas, salió de servicio, la empresa Genera PR actualizó la condición para este sábado de la generación de energía.

Según detallaron en una publicación en Facebook, la unidad afectada regresó a servicio a la 1:19 a.m. Este sábado continúan monitoreando el sistema de generación. Pero, por el momento, se prevé que habrá energía suficiente para las horas de mayor demanda, que son de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

El informe de Genera PR establece que “en la tarde de ayer, aproximadamente a las 6:28 p.m., la Unidad 2 de la Central Aguirre sufrió una salida de servicio súbita, debido a un disturbio en el flujo de combustible asociado al sistema de bombas de combustible. Inmediatamente, nuestros equipos de Operaciones y Mantenimiento iniciaron las labores de evaluación y corrección de la condición, logrando poner la unidad nuevamente en servicio a la 1:19 a.m”.

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“Nuestros equipos continúan monitoreando el desempeño de la unidad para confirmar la estabilidad de todos sus parámetros operacionales y asegurar su operación segura y confiable”, se añadió.

La página de la empresa apunta a que hay “reserva suficiente” para satisfacer la demanda diaria, pues es mayor a 600 megavatios. Específicamente, la reserva en rotación es de 684 megavatios y la reserva operacional está en 1,345 megavatios.

Al mediodía de este sábado, el consumo de energía era de 1,912 megavatios, hay disponibles sobre 1,000 megavatios en reserva y se espera que la demanda pico llegue a 2,927 megavatios, lo que dejaría todavía en reserva otros 186 megavatios, según cálculos publicados por la empresa LUMA Energy, a cargo de la distribución y transmisión de energía.

Desde hace una semana y media se han registrado problemas en el servicio eléctrico del país, lo que ha generado que LUMA active los relevos de carga. El problema principal para estos apagones selectivos ha sido la generación de energía.