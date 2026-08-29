Dos personas lograron acertar anoche los números del sorteo del Loto Cash y la Revancha, dejando premios que alcanzaron los $835,000.

Las jugadas, ambas automáticas, fueron compradas en establecimientos de Bayamón y Yabucoa, respectivamente, reveló este sábado la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería, Heidi Hernández Olivo.

Según precisó en comunicado de prensa, el ganador del Loto Cash compró su boleto en el supermercado SuperMax de Los Filtros. El premio acumulado fue de $660,000.

Mientras tanto, el premio de la Revancha, de $175,000, fue obtenido en el agente Mother and Son Administration, en Yabucoa.

“Sin duda, ha sido una noche de mucha suerte para nuestros jugadores, ya que no es común que en un mismo sorteo salgan tanto el jackpot de Loto Cash como el de Revancha. Nos alegra aún más que, en esta ocasión, la suerte haya llegado a dos municipios distintos. Felicitamos a ambos ganadores y esperamos que disfruten de sus premios”, expresó Hernández Olivo.

Loto Cash se celebra tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes. Mientras, la Revancha ofrece a los jugadores una oportunidad adicional de ganar al participar en un sorteo adicional con su jugada de Loto Cash.