Decenas de empleados del Centro Médico de Río Piedras, y otros hospitales de la Isla, salieron a protestar ayer en los alrededores del complejo de servicios de salud como parte de las manifestaciones que realizan desde hace semanas en reclamo de salario justo, retiro digno, que se reconozca la salud como servicio esencial y que se atienda la escasez de personal en todas las áreas.

La protesta comenzó con un piquete frente al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y avanzó luego por la avenida que rodea el Centro Médico, hasta terminar con otra manifestación en la rotonda del complejo hospitalario.

En la protesta participaron trabajadores los diversos hospitales y servicios de salud, incluyendo enfermería, tecnólogos médicos, terapistas, personal de mantenimiento y doctores, entre otros.

La manifestación se llevó a cabo a solo horas de la reunión pactada para hoy en La Fortaleza entre líderes obreros y el Gobierno, en busca de soluciones a los reclamos de los trabajadores de la salud.

Gerson Guzmán, presidente la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato que agrupa a numerosos trabajadores de la salud, comentó que “apostamos a la negociación” y están a la espera de una respuesta positiva en la reunión, pero alertó que si eso no ocurre continuarán las manifestaciones.

“Estamos claros y convencidos que la forma correcta de hacerle justicia a los trabajadores en Puerto Rico es yendo a la mesa de negociación, no dando la comida de cucharita en cucharita como está haciendo el gobierno. Así no se impacta a todos los trabajadores. Vamos a la mesa de negociación, lo ponemos en el convenio colectivo, que es la forma correcta, y garantizamos el que de manera justa y digna se trate a todos los trabajadores, en este caso a los trabajadores de la salud”, sostuvo Guzmán.

“Claro está, si la negociación no es efectiva, sabemos que hay otros escenarios, hay otros mecanismos y esta marcha que en el día de hoy (miércoles) estamos convocando, y esta concentración, es un ejemplo de ello. Sabemos hacer dos cosas a la vez. Nosotros sí podemos masticar chicle y caminar a la vez. Y le estamos demostrando al gobierno que nosotros vamos a negociar, que estamos dispuestos a luchar por los trabajadores y este es el ejemplo de ello”, agregó.

“No queremos que ellos estén en la calle protestando. Queremos que estén en las diferentes áreas, brindándole los servicios al pueblo de Puerto Rico. Pero si con la conversación y la negociación no entienden cuál es el mensaje, los trabajadores han demostrado que están dispuestos a ir de frente y luchar hasta las últimas consecuencias por que se les haga justicia salarial”, insistió.

Guzmán reiteró que el reclamo de los manifestantes es que se les garantice un salario justo, un retiro digno y “que se declare la salud como servicio esencial, para que sea protegido y se le den los recursos necesarios para poder brindarle al pueblo servicios de salud de excelencia y dignos”.

Esos mismos reclamos se hacían eco entre los participantes en la manifestación.

La Unión General de Trabajadores, junto con empleados del Centro Médico de Río Piedras, ocuparon las calles frente al Hospital Cardiovascular para exigir un salario justo y mejores condiciones de trabajo. ( Xavier J. Araújo Berríos )

“Hoy estamos protestando, dándole seguimiento a los mismos reclamos que hemos hecho todos estos días y a una negociación que tenemos pendiente mañana en Fortaleza, haciéndole el reclamo de que queremos el aumento salarial y retiro digno para nuestros empleados de Centro Médico”, afirmó Wendy Benítez, auxiliar de seguros de salud y delegada sindical del Hospital Universitario de Adultos.

Benítez subrayó, además, el reclamo de que se atienda la escasez de personal en las instituciones de salud, un problema que asegura “se está viendo desde mucho antes del comienzo de la pandemia”.

“Con lo de la pandemia, pues se agravó la situación de escasez de personal. Pero tenemos una escasez de personal increíble. Estamos corriendo los pisos con muy poco personal y mucho trabajo y mucho paciente”, aseguró, añadiendo que esa situación “nos está afectando, porque tenemos que hacer doble turno, especialmente las enfermeras”.

“Nos afecta. En todo el sentido, nos afecta. Y se pone en riesgo a los pacientes, porque no se le va a poder dar el cuido adecuado que necesita ese paciente. Ahora mismo, se está trabajando el doble. Nosotros estamos poniendo de nuestra parte y haciendo el máximo. Pero ni tan siquiera el gobierno ve eso”, añadió.

Explicó que es común que enfermeras reciban “un programa ya establecido”, en el que les asignan doble turno, “sin contar con esa enfermera, sin saber si puede ejercer ese otro turno”, y calificó esa práctica de “indignante”.

“El reclamo es claro; necesitamos aumento salarial, necesitamos un retiro digno para nuestros compañeros y necesitamos más empleados”, insistió.

Agregó que “hay que mejorar esas escalas (salariales). Es bien indignante. Si todas estas personas que están aquí (en la protesta) sacan el talonario (de pago) ellos (el gobierno) van a entender muchas cosas”.

La enfermera anestesista Elimae Maldonado Hernández también reclamó que “necesitamos que el gobierno nos declare esencial, que abra las negociaciones colectivas, que nos sentemos a negociar, necesitamos justicia salarial, que se reclasifiquen los salarios y las profesiones, porque va a seguir la fuga de profesionales en el país”.

“Actualmente estamos teniendo muchísimas renuncias porque la gente está emigrando, por la falta de justicia salarial, por lo mal pago que están”, aseguró. “Tenemos una escasez de personal bien marcada. Lamentablemente todos los días recibimos renuncias de tecnólogos médicos. Estamos teniendo terapistas respiratorios, enfermeros, que están emigrando a los Estados Unidos y a otros hospitales en el país que han recibido mejores pagas y mejores beneficios”.

Tan aguda es la escasez de personal, detalló la también delegada departamental de servicios médicos de la UGT, que “ahora mismo, en sala de operaciones de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) yo tengo 30 técnicos quirúrgicos, cuando se necesitan mínimo 72 técnicos quirúrgicos para poder operar 24 horas siete días a la semana. Y estamos haciéndolo con 30″.

Sostuvo que ese cuadro crítico se da porque “un técnico quirúrgico cobra un salario de $8.00 la hora, $1,300 mensuales, y cuando tú vienes con las deducciones los salarios no llegan ni a $400. Y están emigrando”.

“Ah, pero vemos los legisladores, los senadores y los asesores con esos salariazos, y con escoltas. Es lamentable, hasta el cocinero gana más que un técnico quirúrgico, más que yo que soy enfermera anestesista. Esa es nuestra realidad en ASEM. Verdaderamente los tecnólogos médicos están emigrando a laboratorios privados con mejor paga y mejores beneficios”, agregó.

“Por eso es que le pedimos al gobernador que ya nos declare esencial a la salud, y se siente a negociar nuestro convenio colectivo para hacer más atractivo y poder abrir la puerta de que la gente se sienta atraída de venir a solicitar”, insistió. “Ahora mismo, tengo 10 plazas de enfermeros anestesistas abiertas por mucho tiempo. Desde noviembre volvieron a abrir otras 10 plazas más y al día de hoy no ha venido nadie. Ni uno. No es atractivo. Porque esto es un puesto que es 24/7, que dejamos nuestra familia en todo momento, rotando. La paga no es suficiente, y nosotros somos de los mejores que cobramos”.

La reunión de los líderes obreros en Fortaleza con representantes del gobierno para que atiendan sus reclamos está pautada para horas de la tarde de este jueves.