El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago confirmó hoy que lo que era un secreto a voces en las filas del Partido Popular Democrático (PPD): que buscará la candidatura de la Pava a la gobernación para las elecciones generales de noviembre de 2024.

Para ganar la eventual primaria en el PPD indicó que creará un comité de asesores políticos y que se enfocará en buscar la candidatura a La Fortaleza, pues en la votación del 7 de mayo, no figurará como candidato a la presidencia de la colectividad.

Dalmau Santiago dijo que cuenta con el apoyo del pueblo popular y aunque se reafirmó en su rechazo al aborto, reclamó que las polémicas expresiones que hizo en marzo de 2022 de que las mujeres que recurren a una terminación de embarazo cometen asesinato, fueron sacadas de contexto.

“Cuando yo asumí la presidencia del Partido y la presidencia del Senado muchos líderes de mi partido me vieron como una opción a considerar. Me lo decían constantemente, pero yo no le prestaba tanta atención, estaba concentrado en mis dos funciones. Ahora, en el receso navideño incluso fui a unas parrandas donde el pie forzado de los trovadores, era mi candidatura a la gobernación”, sostuvo el líder senatorial luego que participó hoy en una conferencia de prensa de la senadora Migdalia González Arroyo, quien anunció su candidatura a la segunda vice presidencia del PDD, cargo exclusivo para mujeres.

Con Dalmau Santiago ya son tres los aspirantes que han oficializado su interés en encabezar la papeleta popular para los próximos comicios. La primera en tirarse al ruedo fue la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, quien hizo el anuncio el 16 de octubre de 2022 y el pasado 18 de enero, anunció que buscará también la presidencia de la colectividad. El pasado 30 de enero, el senador, Juan Zaragoza, lanzó su candidatura para la gobernación, mas no a la presidencia del PPD.

Se espera que próximamente, el alcalde de Villalba, Javier Hernández Ortiz y el representante, Jesús Manuel Ortiz González, anuncien si se sumarán a la contienda popular.

Dalmau Santiago, a preguntas de periodistas, dijo que miembros de su familia y amigos le impulsaron a tomar la decisión de aspirar a la máxima candidatura del PPD.

“Tomar una decisión como esta no es sencilla, además conlleva una serie de herramientas, hay que buscar grupos focales, encuestas, medir cómo piensa la gente de uno, además de lo que uno recibe cuando va a las actividades. Me encamino a seleccionar un equipo de trabajo en el que voy a incluir ex alcaldes, ex legisladores, personas que han trabajado en otras campañas para que me ayuden a formar el equipo que necesito”, sostuvo el Presidente del Senado.

Dijo que no le teme a primarias, pero no fue categórico cuando se le preguntó cuál de los demás candidatos populares será su contrincante más fuerte. También dijo que considera como un conflicto “aspirar a la presidencia y a la vez considerar otra candidatura”.

“Este es un partido vivo, este es un partido que después que se reorganice va a estar sólido para ganar las elecciones”, indicó al alegar que el PPD se diferencia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Siento porque me lo dice la gente y porque lo veo, un país desilusionado con el gobierno, el gobierno anuncia grandes cantidades de dinero, pero no vemos la ejecución. Todavía hay gente sin casa, todavía hay gente en toldos azules, las carreteras rurales de este país cinco años después de María destruidas”, indicó.

Dalmau Santiago reclamó que en mayo dejará el PPD “reorganizado, con un nueva Junta de Gobierno y con calendario de actividades económicas para pagar no tan solo la primaria que se avecina sino también las utilidades el resto del año”.

Zaragoza Gómez, quien también estaba en la conferencia de prensa de la senadora González Arroyo, dio la bienvenida a la candidatura de Dalmau Santiago y sostuvo que el líder senatorial se lo había comunicado.

“Él nos había comentado a la gran mayoría de los miembros del Senado del PPD que estaba contemplando la idea de ser gobernador… Estratégicamente me parece que es una buena movida, versus tratar de seguir siendo presidente y presidente del Senado y aspirar a otra cosa. Creo que está bien pensado”, dijo Zaragoza Gómez, quien anunció su candidatura la semana pasada.

“Yo decidí hacerlo ese día y por esas cosas de la vida me le adelanté a todo el mundo”, sostuvo el exsecretario de Hacienda, quien anunció su candidatura la semana pasada en una conferencia de prensa antes que lo hiciera Dalmau Santiago.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, reiteró su apoyo a Maldonado González , pero dijo que “los cinco candidatos populares son excelentes”.

“Creo que estamos en el momento de montar las piezas finales para que ese partido de justicia social vuelva a dirigir este país. Lo importante es que haya un proceso de mucho respeto y que aprendamos que todos los candidatos que han sonado son excelentes”, sostuvo Nazario Fuentes, quien también respaldó el anuncio de hoy de la senadora González Arroyo para segunda vice presidencia de la Pava.