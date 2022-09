“¡Se nos muere la gente! ¡C#ñ$, se nos muere la gente!”.

Así se expresó el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, en un desgarrador llamado a la conciencia de los directivos del conglomerado LUMA Energy para que entiendan la realidad de los ciudadanos que llevan más de 12 días sin electricidad.

Por eso convocó a sus compueblanos a manifestarse frente a las instalaciones de la empresa en Yauco, a donde llegaron temprano para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico en su pueblo.

Esto, además del aparente incumplimiento de la corporación con la que llegó a un acuerdo contractual para que el ayuntamiento se encargara de hincar 120 postes en distintos sectores del pueblo, con el propósito de adelantar la recuperación del servicio eléctrico, afectado por el huracán Fiona.

Ciudadanos respondieron al llamado del alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, en repudio a la laxitud en el restablecimiento de energía eléctrica. ( Sandra Torres Guzmán )

Durante la protesta, se caldearon los ánimos entre manifestantes y la Policía Estatal al impedir la entrada y salida de vehículos de LUMA.

Gonsález Souchet reclamó la cancelación del contrato de LUMA, encargada del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica en Puerto Rico, aun después que se recupere el servicio en Peñuelas.

Asimismo, expresó su indignación con el trato que ha dado la empresa a su municipio que, hasta esta mañana, solo había recibido electricidad en el sector Tallaboa Encarnación.

“Aquí está un pueblo que sufre y por eso estamos aquí. Tenemos un niño que depende de más de nueve máquinas para poder sobrevivir, su generador se dañó, es preciso ver a esos padres corriendo para poder conectarlo y que ese niño pueda seguir con vida, pero a LUMA no le importa un caraj&”, esbozó el alcalde ante los presentes.

“En Peñuelas hay cuatro personas conectadas a un ventilador y esos generadores ya no dan para más. Están a punto de morirse, se nos muere la gente… coño, se nos muere la gente y parece mentira que lo único que envíen a Peñuelas sean brigadas a desganchar. Peñuelas necesita luz. Se están muriendo los peñolanos”, confesó.

Una de las manifestantes, identificada como Carmen Eva Santiago de 75 años, admitió que “no estoy aquí para protestar solo por mí, sino por todas esas personas enfermas que necesitan la luz en Peñuelas para sus (tratamientos de) diálisis, para (atender) sus condiciones de salud”.

“A mí me está afectando porque vivo sola y tengo que estar todos los días gastando dinero en gasolina y, yo sola tengo que echarlos en la máquina, porque no tengo quién me ayude. Eso de estar sin luz me está afectando tanto en los brazos y en mi salud”, sostuvo.

A pesar del reclamo ciudadano, varios agentes adscritos a la División de Operaciones Tácticas (DOT) irrumpieron en medio de la calle 25 de julio para hacer un frente e impedir que los manifestantes cruzaran hasta el otro portón, en una movida que permitió el movimiento de camiones hacia el exterior.

Ante la situación, algunos manifestantes cuestionaron a los efectivos policiacos por qué defienden los intereses de la empresa privada, en detrimento de la salud del pueblo.

“Esto es una muestra más del atropello y el abuso de no querer dialogar con las personas que están a cargo de los trabajos. Sí se ha comunicado gente de LUMA en San Juan y otras áreas, pero no es la respuesta que buscamos. Nosotros lo que queremos es acción para Peñuelas”, lamentó el alcalde.

“Queremos saber dónde van a estar trabajando, cuándo vamos a tener energía en Peñuelas. No dan información de qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo en la subestación y cuándo se va a energizar Peñuelas”, declaró.

En cuanto al asunto de los postes, “ya vamos a entrar en la parte legal porque yo no tengo la culpa de que ellos hayan firmado sin leer. Es un acto de mala fe porque alegan que ellos firmaron el documento de buena fe, pero que se alteró. No se alteró ningún documento”, reveló.