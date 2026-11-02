A partir de mañana martes, 3 de noviembre, los participantes podrán pagar sus pensiones alimentarias mediante ATH desde la aplicación móvil de la agencia, una alternativa que se suma a las tarjetas Visa y Mastercard que ya aceptaba el sistema, informó la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), la licenciada María del Mar Mateu Meléndez.

La actualización incorporará una nueva plataforma de procesamiento de pagos y un mecanismo de verificación de identidad en dos pasos para proteger las transacciones.

“Como parte de la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón de facilitarle los servicios a nuestra gente incorporamos ATH como una nueva alternativa para que los padres y madres puedan cumplir con el pago de sus pensiones alimentarias desde el celular. También añadimos una verificación de identidad en dos pasos que permitirá confirmar cada transacción mediante un código de un solo uso. Estos cambios buscan facilitar los pagos y ofrecer mayor seguridad a quienes utilizan nuestros servicios digitales”, explicó la administradora.

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La jefa de la agencia detalló que ASUME integrará Placetopay, la plataforma de pagos digitales de Evertec, que permitirá procesar transacciones mediante ATH, Visa y Mastercard. Anteriormente, la aplicación móvil aceptaba únicamente las tarjetas Visa y Mastercard. Con el nuevo sistema, los participantes deberán completar una verificación adicional de identidad al momento de pagar. Para ello, la plataforma solicitará un código de un solo uso que permitirá confirmar la transacción.

Asimismo, Mateu Meléndez indicó que los participantes que ya utilizan la aplicación conservarán sus cuentas y contraseñas. Tampoco tendrán que registrarse nuevamente ni modificar su información personal para acceder a la versión actualizada. Los datos del método de pago deberán ingresarse cada vez que realicen una transacción. Las demás herramientas de la aplicación continuarán funcionando como hasta ahora, incluyendo la consulta de balances, el historial de pagos, las notificaciones y los servicios personalizados relacionados con los casos de pensión alimentaria.

“Los participantes podrán continuar consultando sus casos y utilizando los servicios que ya conocen. El cambio principal estará en la manera de realizar los pagos, porque ahora tendrán ATH como alternativa y deberán completar una verificación adicional de seguridad. No tendrán que crear otra cuenta ni comenzar nuevamente su registro”, precisó la funcionaria.

Para utilizar el nuevo sistema de pagos, los participantes deberán tener instalada la versión 5.3.1 o superior de la aplicación móvil de ASUME.

Quienes ya cuentan con la aplicación deberán acceder a App Store, si utilizan un dispositivo Apple, o a Google Play, si tienen un teléfono Android. Allí deberán buscar ASUME, seleccionar la opción de actualizar y verificar que instalaron la versión 5.3.1 o una posterior.

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Las personas que todavía no tienen la aplicación podrán descargarla desde cualquiera de estas plataformas. Mateu Meléndez explicó que quienes mantengan una versión anterior podrán continuar utilizando las funciones de consulta y seguimiento de casos, pero no podrán realizar pagos desde la aplicación hasta completar la actualización.

Como parte de la implementación, ASUME interrumpirá temporalmente el procesamiento de pagos mañana , 3 de noviembre, a partir de las 2:50 p. m., durante aproximadamente 30 minutos. Las demás funciones de la aplicación permanecerán disponibles durante ese periodo.

Una vez concluya el mantenimiento, los participantes podrán utilizar la nueva plataforma de pagos mediante la versión 5.3.1 o superior. Las transacciones continuarán reflejándose en los registros correspondientes dentro de un periodo de 24 a 48 horas laborables.

“Queremos que los participantes conozcan estos cambios antes de que entre en funcionamiento el nuevo sistema. Por eso, les recomendamos actualizar la aplicación y verificar que cuentan con la versión correspondiente. Durante el mantenimiento, las consultas y los demás servicios de la aplicación continuarán disponibles, mientras completamos la transición del sistema de pagos”, puntualizó.

Por otro lado, la administradora recordó que los participantes también pueden utilizar la plataforma de Servicios en Línea de ASUME, disponible en asume.pr.gov, para realizar pagos y otras gestiones relacionadas con sus casos. Para acceder a estos servicios, deben estar registrados como participantes. La plataforma permite consultar movimientos, verificar el estado de los casos y presentar solicitudes.

Además, las personas que prefieran realizar sus pagos presencialmente podrán acudir a las sucursales del Banco Popular de Puerto Rico con su cupón de pago o Libreta de Pagos.