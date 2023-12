Si es de los que tuvo que pegar un sello de marbete digital porque el de AutoExpreso no era compatible, sepa que no tendrá que tener muchas pegatinas en el cristal delantero del auto y podría utilizar su nuevo marbete digital para pagar sus peajes.

Es que, a tres meses de haber sido anunciado este proceso digitalizado, los conductores ya pueden registrar sin percance su marbete digital en la página o aplicación del AutoExpreso para quedarse con una sola pegatina. El proceso tendría un costo de $7. Así lo informaron el director ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS, en inglés), Antonio Ramos Guardiola, y la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez, en comunicado de prensa.

“Previamente, los ciudadanos que recibían un nuevo sello de marbete digital, estaban confrontando problemas para registrarlo como sello de peaje. Esta situación la atendimos diligentemente con personal de AutoExpreso para que los ciudadanos, al igual que en nuestra aplicación de CESCO Digital, pudieran realizar todos los trámites en línea mediante la aplicación o portal de AutoExpreso sin la necesidad de visitar las oficinas”, explicó el director ejecutivo de PRITS.

El funcionario recalcó que las personas que registren su sello de marbete para uso del peaje, no necesitan activar el auto recarga ni tienen que proporcionar información de tarjeta de crédito, si no lo desean.

Mientras, las personas que no tienen sello elegible para marbete digital, no es necesario adquirir un nuevo sello de peaje, ya que el sello de marbete no tiene costo. Sólo necesitarán realizar el trámite regular de pago de derechos anuales en el mes que les corresponda realizar la renovación. Pero, para activarlo para el uso de peaje, tendrá un cargo único de $7.

Por su parte, la secretaria del DTOP indicó que en la agencia “continuamos comprometidos con la transformación digital del gobernador Pedro Pierluisi para esto hemos dirigido nuestros esfuerzos para utilizar la tecnología en beneficio de los ciudadanos. La implementación del marbete digital durante los pasados meses ha sido por fases tomando en consideración las necesidades de los usuarios, es por eso que esta nueva alternativa de registrarlo en el AutoExpreso es sencillo y le permite hacer la diligencia en menos tiempo”.

¿Cómo se hace?

Según se detalló en el comunicado de prensa, las personas que no han registrado su cuenta en AutoExpreso que poseen un sello elegible para marbete digital y deseen utilizarlo para propósito de peaje; las personas que poseen un sello no elegible para propósito de marbete y adquieren uno nuevo para ambas funciones (marbete y peaje) o las personas que no contaban con sello alguno y adquieren el sello de marbete y a la vez desean utilizarlo para peaje, deberán crear una cuenta en AutoExpreso y confirmar el correo electrónico. Luego, deberán seleccionar la opción de “sello existente”, rellenar los encasillados con información del sello que incluye el número de sello y número de serie. El número de serie para el sello de marbete digital lo puede conseguir en el mismo sello o a través de la aplicación de CESCO Digital.

En el caso de las personas que ya registraron su cuenta en AutoExpreso y su sello es elegible para uso de marbete, no necesitarán realizar ningún trámite adicional. En cambio, las personas que su sello de AutoExpreso no es elegible para uso de marbete, deberán desvincular su sello no elegible a través de aplicación móvil o portal de AutoExpreso y registrar su sello nuevo a través de la misma aplicación de AutoExpreso.

El director de PRITS recomendó a los ciudadanos a registrar su sello de peaje en AutoExpreso, ya que esto le dará mejor visibilidad para monitorear y recargar el balance de su cuenta, recibirá notificaciones de balance bajo, lo que es un beneficio para evitar multas, aunque recordó que al momento las multas están inactivas y recibirá notificaciones de recarga cuando las realice.

Según se informó, cerca de 70,000 ciudadanos han realizado el proceso de renovación de marbete a través de la aplicación de CESCO Digital desde que se anunció el marbete digital en el mes de septiembre pasado. Ramos Guardiola recordó que este proceso se puede realizar a través de la aplicación, de manera que “agilizamos aún más el trámite y le damos la oportunidad a la ciudadanía de realizar sus gestiones a su conveniencia”.

Al momento, sobre 619,000 renovaciones de marbete digital se han completado con éxito. Este dato deberá aumentar drásticamente en los próximos días debido a que diciembre es el mes en el que se realizan más ventas de automóviles y las renovaciones aumentan.

De necesitar asistencia relacionada al sello de marbete digital, pueden visitar el portal marbetedigital.pr.gov o llamar al 1-833-938-6777.

Las personas que al momento de registrar su sello de marbete para uso de peaje experimenten algún contratiempo, pueden llamar al centro de llamadas de AutoExpreso al 1-888-688-1010, visitar las oficinas centrales de AutoExpreso en Metro Office Park o en cualquier CESCO que tenga personal de AutoExpreso.