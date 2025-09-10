Unos 10 municipios podrían enfrentar interrupciones programadas, debido a que la empresa LUMA Energy realizará mejoras relacionadas a construcciones, resiliencia de postes y removido de vegetación, entre otras cosas.

Según explicó la empresa en comunicado de prensa, las obras “son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”.

Los municipios impactados son Bayamón, Barranquitas, Canóvanas, Las Piedras, San Juan, Mayagüez, Caguas, Guayama, Ponce y Morovis.

Añadieron que “reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”.

PUBLICIDAD

Mejoras del día

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Bayamón - Trane Export.

Barranquitas - Barrio Helechal, carretera PR-772 kilómetro 7.1 interior, barrio Cañabón, barrio Cañabón y sector Cuba.

Canóvanas - Cubuy Marine y Villa Sin Miedo.

Nueva construcción - requerida por clientes

Las Piedras - PR-936 kilómetro 13.7, barrio Boquerón, sectores Parcelas Boquerón, El Baden y Los Torres.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan - Calles Luna y Sol desde la calle San Justo hasta la calle de San José, calle de la Cruz entre calle Luna y calle San Francisco.

Mayagüez - Carretera PR-351, carretera PR-3351, carretera PR-352, carretera PR-353, carretera PR-354, parcelas San Carlos, barrio Bateyes, barrio Mayagüez Arriba, camino Leclerk, carretera PR-106 desde kilómetro 2.3 hasta kilómetro 7.8 Mayagüez.

Caguas - Calle Betances entre calle Muñoz Rivera y Paseo Gautier Benítez y calle Baldorioty, en el casco urbano de Caguas.

Guayama - Barrio Carite, Las Villas, Cambrene, Palmasola, Los Cafeítos, Los Casianos.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

San Juan - Popeyes Restaurant, Farmacia CVS, Cycle Sport Center, Parada 26 1/2 en avenida Ponce de León, Santurce, condominio Luisa 55, condominio Piccioni 1125, condominio Venetian Tower, calle Magdalena, El Condado, avenida Ashford, Viejo San Juan, Santurce, condominio Laguna Terrace.

Ponce - Urbanización La Ferry, calle Amapola.

Removido de vegetación peligrosa

Morovis - Barrio Cuchillas, sector La Placita y sector Rosado, y barrio Cuchillas, sector Sandoval.