En medio de la crisis que vive la administración del alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, surge una nueva dimisión en su equipo de trabajo.

La oficina de prensa de esa municipalidad confirmó la renuncia de la directora del Departamento de la Vivienda Municipal y Desarrollo Socioeconómico, Rebecca Ramos Franceschini, efectivo el próximo 31 de marzo.

Irizarry Pabón, sin embargo, aseguró en declaraciones escritas que su salida responde a una nueva oportunidad profesional que se le presentó y aceptó.

“Nosotros sostuvimos una conversación sincera y amena, en un ambiente de amistad y respeto mutuo en la que me informó que su término en el puesto de directora de Vivienda Municipal sería hasta el 31 de marzo de 2023, ante un nuevo reto de crecimiento profesional que se le presentaba. Al tratarse de una oportunidad inigualable de continuar desarrollándose profesionalmente, acogí la noticia con un profundo sentido de orgullo y júbilo”, expresó el alcalde ponceño.

“Ofrecimientos como este ya han surgido en otras instancias a funcionarios que trabajaron en nuestra Administración, evidenciando que el banco de talento ha sido efectivo y otras empresas o agencias públicas han podido identificar en ellos, las mismas virtudes y capacidades que observé al reclutarlos”, agregó.

Según el comunicado de prensa, Ramos Franceschini tuvo palabras de agradecimiento por los dos años y dos meses que estuvo al frente del Departamento de la Vivienda municipal.

“Agradezco la oportunidad que me brindó el alcalde para servirle a nuestra ciudad con el más alto compromiso que exige el servicio público. La confianza brindada como profesional y el apoyo para cumplir con sus proyectos y metas trazadas fueron pieza clave para los servicios que brindamos desde el Departamento de Vivienda. Desde otros foros, estaré apoyando gestiones para la Ciudad, porque a Ponce no se le dirá que no nunca”, apuntó.

La licenciada Rebecca Ramos Franceschini junto al alcalde Luis Irizarry Pabón.

Su dimisión se suma a cerca de una treintena de renuncias por parte de directores y personal de confianza del alcalde, quien asumió el cargo en enero de 2021, tras derrotar a la incumbente novoprogresista María “Mayita” Meléndez en las elecciones generales del 2020.

Tan reciente como el pasado 15 de marzo se dio a conocer la salida del director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias en Ponce, Jorge L. Mercado Santiago, quien alegó existe un patrón de acoso laboral, entre otros, con el consentimiento del primer ejecutivo municipal.

La administración de Irizarry Pabón se encuentra bajo fuego en las pasadas semanas, primero por unas polémicas expresiones de la primera dama, Miyady Velázquez Pagán, quien supuestamente censuró algunas obras y eventos artísticos y culturales como, por ejemplo, el vejigante del Carnaval Ponceño, representado en la obra del artista plástico, Alfredo Bauzá, que fue removida del vestíbulo del ayuntamiento.

La controversia incluyó también la aparente petición de un listado para identificar a personas de la comunidad LGBTQ+, a quienes Velázquez Pagán tildó de “confundidos”, con el propósito de darles “terapias de amor”.

Mientras, el pasado lunes, 20 de marzo, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al alcalde por supuestamente solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza en violación de distintas disposiciones legales.