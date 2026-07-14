Las motoras acuáticas o “jet Ski” no podrán navegar por el sector conocido como Mar Negro, dentro de la Bahía de Jobos, en Salinas.

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, firmó una orden administrativa para vetar el tránsito de estas embarcaciones por el área, ante la alta incidencia de mortalidad de manatíes.

Con el fin de proteger a los manatíes, recorrimos la Bahía de Salinas junto a la alcaldesa, Karilyn Bonilla y el secretario del @DRNAGPR, Waldemar Quiles, para dar inicio a una campaña de orientación y concienciación sobre la navegación responsable en las zonas donde habita esta… pic.twitter.com/h4ETaESdtg — Jenniffer González (@Jenniffer) July 14, 2026

En un comunicado de prensa, se informó que el titular visitó ayer, lunes, la zona, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón, y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón. Tras el recorrido, se firmó la nueva directriz.

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Específicamente, la orden establece la prohibición del uso, operación, circulación, estacionamiento y tránsito de motoras acuáticas en esa zona de alto valor ecológico, mientras mantiene autorizado el tránsito de embarcaciones pesqueras de hasta 25 pies de eslora, siempre que operen de forma prudente y conforme a la reglamentación vigente.

“Toda persona que infrinja la Orden se expone a las penalidades de la Ley 430- 2000: multas administrativas de hasta $5,000 por cada incidente, y cada día que subsista la infracción se considera una violación por separado. Las multas se adjudicarán al registro de la motora acuática que origine la infracción", se explicó.

Se estima que en Puerto Rico habitan entre 500 y 600 manatíes antillanos. La Bahía de Jobos es uno de estos lugares donde se suelen divisar.

Aunque las estadísticas reflejan una reducción en la cantidad de muertes reportadas durante el 2026, las colisiones con embarcaciones continúan representando la principal amenaza para la especie, por lo que el DRNA implementó estas medidas preventivas y de fiscalización.

La firma de la prohibición llegó acompañada de una campaña de concienciación para la protección de esta especie. Esta campaña está dirigida a operadores de embarcaciones recreativas y al público en general para promover una navegación responsable y reforzar el conocimiento sobre las zonas de uso frecuente del manatí.