Los vecinos del barrio Sumido en Cayey no pudieron expresarle a la designada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, su malestar ante el grave estado de las carreteras de la zona.

Y es que, aunque la funcionaria había confirmado su comparecencia a una vista ocular convocada por la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara de Representantes, luego se excusó y envió personal de la Oficina Regional de Guayama, indicó en un comunicado de prensa el alcalde cayeyano Rolando Ortiz Velázquez.

“Nos dejó planta’os”, expresó el primer ejecutivo municipal tras enterarse que la designada secretaria no asistiría por medio de la directora regional del DTOP en Guayama, Marilyn Rodríguez.

PUBLICIDAD

A la vista comparecieron Ortiz Velázquez; la senadora por el distrito de Guayama, Gretchen Marie Hau; y vecinos del barrio Sumido.

“Nosotros tuvimos una llamada en conferencia el pasado 23 de febrero con la designada secretaria Vélez Vega, y ella se comprometió a estar aquí. Enviar a una subordinada a leer un listado de las alegadas acciones que han tomado, es realmente un insulto a estas comunidades. Incluso mencionan que asfaltaron la autopista a Ponce”, tronó el alcalde.

Además, señaló específicamente que la administración pasada de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez aprobaron proyectos de asfaltado y reparación de carreteras en municipios cercanos como Cidra, Aibonito y Naranjito.

“Vamos a hablar claro, aquí es obvio el discrimen político, que no es en contra mía, a quien están castigando es a las comunidades, a la gente necesitada que constantemente tienen que sacar de donde no tienen para reparar sus carros. Es preciso ver el dolor y la angustia de las personas que tienen que madrugar para ir a gestiones médicas en la zona metropolitana, en el sur, y no pueden llegar por culpa de una goma que estalla por uno de los cráteres en la carretera, porque pierden la suspensión de los vehículos. ¿Por qué insisten en esta crueldad con la gente?”, cuestionó.

Por su parte, el presidente de la Comisión, José Aníbal Díaz Collazo, insistió en que la vista iniciaba en la carretera PR-7737, kilómetro 1 en Cayey.

“Está la Resolución Conjunta de la Cámara 179 que se radicó para investigar las condiciones de varias carreteras, y para interpelar al DTOP para que sea claro en sus planteamientos, que informen cuándo van a asfaltar estas carreteras. Lo que exigimos es que el DTOP sea específico con los datos”, dijo el representante.

PUBLICIDAD

Entre el grupo de vecinos que asistieron a la vista se encontraban María Luisa González, Awilda Aponte y Norma González, quienes viven en el lugar y reclamaron acción inmediata.

“Aparte de la necesidad de asfaltado, hay unos derrumbes que nunca atendieron, vienen ingenieros, hablan y toman fotos y no vemos acción alguna. Ya no nos falten el respeto más”, aseguró Aponte.

Por otro lado, la senadora Hau señaló la importancia de tomar acción.

“Cuando el gobernador Pedro Pierluisi designó a Vélez Vega el pasado 6 de diciembre destacó que era la primera mujer e ingeniera para dirigir el DTOP. Eso es muy bueno y lo destacamos, pero no es suficiente. Tiene que cumplir con sus obligaciones y ahora tiene la oportunidad de informarnos, no lo que han hecho antes, es qué van a hacer ahora”, argumentó la también abogada.

Precisamente, la designada para dirigir al DTOP debe pasar por un proceso de confirmación en el Senado, donde Hau es vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos.

“Se le indicó al país en diciembre pasado que Vélez Vega cuenta con más de 18 años de experiencia en el manejo, diseño y construcción de pavimentación de pistas de aviación, así como en gerencia de proyectos, diseño y desarrollo de especificaciones técnicas de pavimentación. Esa experiencia es la que esperamos aplique en el caso de las vías públicas de Cayey”, apuntó Hau.