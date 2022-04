Residentes de las islas municipio de Vieques y Culebra insisten en denunciar que los viajes de las embarcaciones están saliendo a destiempo y alegan un patrón de cambios en el itinerario de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM). Al mismo tiempo, aseguran que el servicio “se transforma” para estas fechas, cuando se trata del turismo, pero, una vez termina Semana Santa, todo vuelve a la “normalidad”.

“Mi sentir es el de todos los residentes. Ellos están mirando el flujo del turismo. Si van al terminal hoy van a ver un cambio: carpas, lugares para sentarse cómodos, viajes constantes, pero vayan la semana que viene y no van a encontrar nada. ¿Para quién es el servicio? Eso es lo que nos preguntamos. Se supone que sea el residente”, expresó Yomayra Abreu, residente de Vieques, quien tan cercano como ayer domingo tuvo problemas para poder viajar a la Isla Grande.

“Ayer, yo salía de Vieques a las 6:00 a.m. y no salimos. Lo que me dijeron fue que no había gente para montar en la lancha de Ceiba hacia Vieques y que por eso no enviaron la lancha. Tuvimos que esperar hasta las 6:30 a.m., pero esa embarcación era pequeña (60 personas) y nos dijeron que los de ese viaje tenían prioridad, pero que no nos preocupáramos porque venía otro barco a las 10:00 a.m. No es justo porque nosotros no venimos a pasear a la Isla Grande”, expuso Abreu.

La residente sostiene que HMS Ferries coloca su itinerario con una hora y 30 minutos para cada viaje entre Vieques y Ceiba, aunque este dura 30 minutos, lo que asegura es “para poder decir que no hay atrasos, cuando en realidad los hay”. Además, de esos cambios imprevisto, Abreu afirma que no tiene horarios viables, pensando en la necesidad de los residentes y que han eliminado viajes que eran necesarios.

“Yo viajo tres veces a la semana y, para regresar a Vieques, tiene que ser de madrugada a las 4:45 a.m. 5:00 a.m. porque no tiene un horario viable como a las 6:00 a.m. o 7:00 a.m. No hay un viaje intermedio. Tenían uno a las 7:30 a.m. y lo eliminaron. Una persona que viene a trabajar a Vieques, ¿es justo que para trabajar tenga que levantarse a las 3:00 de la madrugada para poder salir a las 4:45 a.m.? No hay horarios pensando en la vida común del residente”, denunció la mujer.

Por su parte, Geigel Rosa afirmó que el calendario de viajes es un “desbarajuste” y responsabilizó a HMS Ferries por los cambiantes horarios que no permiten a los residentes de las islas municipio, poder tener estabilidad.

“Realmente es un desbarajuste, te cambian los horarios todas las semanas y a diario. Hoy dicen que salimos a las 7:00 y salen a las 8:00. Mañana salen a las 6:00 y lo cambian sin decir nada. Dicen que tienes que llegar una hora antes. ¿Una hora antes? Si salimos a las 9:00 a.m. y estás a las 8:30 para estar con calma y te dejan afuera para que entres cuando quedan 10 minutos para que todo el mundo vaya apillado y después quieren salir a tiempo”, explicó Rosa. El residente asegura que han eliminado horarios intermedios de viajes que los viequenses necesitan y también se han atrasado las salidas en la noche, cosa que trastoca sus vidas.

“El viaje intermedio de las 9:00 a.m. o 10:00 a.m. no lo van a dar. Entonces uno tiene que quedarse más o menos hasta las 4:00 de la tarde por allá (Isla Grande). También nos dijeron que el último viaje va a ser a las 10:00 p.m. y eso es demasiado tarde. Dicen que el itinerario lo hace la ATM… no sean embusteros, lo hacen ustedes y el cambio de itinerario es pésimo. Después de Semana Santa van a ser solamente tres viajes al día durante la semana y eso va a ser catastrófico”, indicó Rosa.

Asimismo, Rosa afirma que los cambios en horarios están costándole mucho dinero a los residentes de las islas municipio.

“Hay gente que ha botado dinero en haber sacado reservaciones para su auto y como no han llegado porque salen antes, pierden el dinero y estamos hablando de $40, $60 y $70 dólares. Ellos (HMS Ferries) están haciendo lo que quieren a su manera”.

Mientras que Kathy Ganett, residente de Vieques resaltó la confusión que tienen con los horarios, ya que afirma que se publican itinerarios diferentes tanto en la página de puertoricoferry.com como en el itinerario oficial de la ATM. Como prueba de esto, la residente evidenció la inquietud con capturas de pantalla que muestran dos horarios diferentes en el mismo viaje de Ceiba a Vieques.

“Hay una confusión total. En la página te dice un horario y si entras al “app” te dice otra cosa. No podemos saber cuando conseguir el barco. Por ejemplo, esta semana en una de las páginas dice que el último horario es a las 7:30 p.m. y en la aplicación dice a las 9:00 p.m. ¡Es un desastre!”, comentó Ganett.

ATI: “Tratamos de siempre ser consistentes”

Por su parte, Josué Menéndez , director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), corporación que ahora fiscaliza el servicio que ofrece HMS Ferries, aseguró a Primera Hora que no existe un patrón de cambios en los horarios establecidos para los viajes a las islas municipio y estableció que los ajustes se realizan cuando son solicitados por los alcaldes de Vieques y Culebra o, por alguna situación operacional de la agencia.

“Hay que corregir la información que ha trascendido. No es que nosotros aleatoriamente cambiamos o coloquemos según la necesidad operacional que tengamos o que necesitemos con respecto a ese horario o itinerario. Esto es en conjunto y en acuerdo con los alcaldes de las islas municipios. Nos sentamos y evaluamos cuáles son las necesidades y de acuerdo a eso, es que entonces establecemos el horario y el itinerario. No es que varíe tanto, si hay unas variantes ya sea a solicitud de parte de nosotros o, por lo general, a solicitud de los alcaldes de las islas municipios”, expresó Menéndez, quien además estableció que tratan de respetar los itinerarios.

“Tratamos de siempre ser consistentes, especialmente con las salidas”, sostiene. A su vez, Menéndez aceptó que se encuentran en transición y están evaluando junto con los alcaldes para establecer horarios que se ajuste a las necesidades de las islas y dijo estar dispuesto a dialogar las peticiones en ese sentido. “Nosotros lo que estamos es evaluando los horarios que le convienen más a las islas municipio, dependiendo de eso nosotros vamos a ajustar. Reseño nuevamente que seguimos en transición, en la medida en que, por ejemplo, la isla de Culebra decida que un horario particular le es más conveniente, pues nosotros con mucho gusto nos ajustamos a el. Igualmente sería para Vieques. Con eso no debe haber ningún inconveniente”, indicó.

Sobre los viajes intermedios y los retrasos en la hora del último viaje del día, Menéndez negó que esto esté ocurriendo o que vaya a ocurrir como parte de cambios que tengan en mente realizar. “No existe una eliminación de un viaje intermedio. Siempre están, pueden variar si acaso una media hora, pero es a petición del alcalde, si lo desea. Se mantiene prácticamente casi igual”, aseguró.

No obstante, el director de ATI aceptó que hubo un error en el horario del último viaje que tiene el itinerario publicado esta semana, y dijo que se estará corrigiendo para evitar más confusiones entre los pasajeros.

“La reseña que me hizo es bien importante. Tomamos nota, esto es parte del proceso en el que estamos. No es que está todo fenomenal, si hay algo que corregir nosotros lo vamos a corregir y cualquier reseña que sea”, dijo en alusión a la observación de la residente Katty Ganett.

Asimismo, el funcionario recomendó que las personas deben estar una hora antes para evitar contratiempos y que es importante que sepan que 10 minutos antes de la salida de la embarcación, se cierra y no se permite abordar. En caso de que un pasajero pierda su viaje, estos tienen oportunidad de cambiar su boleto, esto si lo notifican dentro de las primeras 24 horas. En el caso de un boleto de carga, la persona tiene hasta 48 horas para reclamar un cambio de fecha en su boleto. En términos de los arreglos que realizan en el Terminal de Lanchas de Ceiba, específicamente para estas fechas de Semana Santa, Menéndez dijo que se volverán “permanentes” para que los residentes y visitantes.

“Con respecto a lo que es la infraestructura, vamos a proceder a que sea una permanente. Recuerden que nosotros todavía nos encontramos en una transición, esto viene a quedarse permanentemente y según la necesidad operacional se hacen los ajustes. No debe haber ningún problema con respecto a eso”, concluyó Menéndez.