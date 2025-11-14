El vuelo que inaugura la ruta aérea entre San Juan y la isla de San Martín llegará por primera vez esta tarde al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, anunció la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Este viaje iniciará esta conexión que fortalecerá los lazos turísticos y comerciales entre ambas islas del Caribe, según se resaltó en comunicado de prensa.

Específicamente, el vuelo llegará a las 2:50 p.m., proveniente de San Martín. El mismo dará paso a una ruta que operará tres veces por semana —martes, viernes y domingo— en un Embraer EMB-145, un jet regional con capacidad para 30 pasajeros.

“Esta nueva ruta representa un paso significativo en la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, avanzando en nuestra estrategia de ampliar las opciones de conectividad aérea entre Puerto Rico y el Caribe. El inicio oficial de operaciones con St. Maarten refuerza nuestro rol como principal hub regional y fomenta el intercambio turístico y económico entre islas hermanas”, expresó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, compartió que “las continuas mejoras que se realizan a las facilidades aeroportuarias, incluyendo el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, junto a la política pública de la gobernadora de impulsar la expansión de vuelos, ha viabilizado que más aerolíneas busquen a nuestra Isla como destino para sus rutas. Hoy, con la llegada del vuelo inaugural de la ruta San Juan y St. Maarten de Contour Airlines, ampliamos el tráfico en el principal aeropuerto del Caribe al mismo tiempo que se desarrolla otra plataforma comercial que redundará en nuevos empleos. En nuestra administración tenemos un compromiso con seguir identificando mecanismos que incrementen la oferta en nuestros aeropuertos”.

Entretanto, el presidente de Aerostar, Jorge Hernández, destacó que la ruta fortalecerá la conectividad en la región y ampliará las opciones de viaje de los boricuas.

“Cada nueva conexión que llega al SJU reafirma nuestro compromiso con operar un aeropuerto de clase mundial, seguro, eficiente y preparado para seguir creciendo. Agradecemos a Contour Airlines por confiar en Puerto Rico y en nuestro aeropuerto como punto estratégico en el Caribe, y reiteramos que continuaremos invirtiendo en infraestructura y servicios que impulsen el desarrollo turístico y económico de la Isla”, expresó Hernández.

El impacto económico estimado de esta ruta asciende a aproximadamente $373,517.10 para el periodo de noviembre a marzo, considerando el gasto turístico proyectado y la aportación directa a la economía local, según análisis de la CTPR y estudios sectoriales.

La ruta operará inicialmente como servicio estacional durante la temporada de invierno, con potencial de convertirse en una operación regular, sujeta a la demanda del mercado.

“Estamos muy entusiasmados de poder inaugurar oficialmente las operaciones entre San Juan, Puerto Rico y St. Maarten. Esta nueva ruta expande nuestra red de acceso aéreo en el Caribe y fortalece la conexión entre estos dos vibrantes destinos con más opciones de vuelos para viajes tanto de placer como de negocios”, comentó el presidente de Contour Airlines, Ben Munson.