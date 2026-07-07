Un aumento de visitas a las salas de emergencia se registra en la Isla debido a los golpes de calor.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, informó este martes que en la última semana de junio se registraron 20 visitas a salas de emergencia por condiciones relacionadas a los altos índices de calor reportados este verano. Los casos registrados son tanto de boricuas como de extranjeros.

Pero, se cree que la cantidad pudiese ser mayor. Es que la agencia enfrenta problemas para que todos los proveedores de servicios de salud informen estas estadísticas que la agencia mantiene bajo vigilancia desde el pasado año, según comentó la doctora Liza Millá, gerente de Planificación de la División de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública.

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⚠️☀️No esperes a tener sed para tomar agua. Durante una ola de calor extremo, hidratarse es vital. Bebe agua constantemente a lo largo del día y mantén tu cuerpo protegido.



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Además, el secretario indicó, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, la posibilidad de que algunos infartos que se hayan registrado estén más asociados a un golpe de calor que a problemas cardiovasculares.

Pese a la situación, las estadísticas oficiales apuntan a que desde enero de 2025 a junio de 2026 unas 742 personas han acudido a las salas de emergencia por síntomas de un golpe de calor. De estos, 240 visitas se han registrado en este 2026, mientras que agosto del 2025 fue el mes con mayor número de casos, con 60.

Ramos Otero explicó que, para identificar problemas con el calor, el médico debe tener una sospecha. Dijo que hay disponibles unas pruebas para identificar si hay correlación de los síntomas que presenta la persona con la exposición al calor.

“Síntomas asociados a golpe de calor: sed, calambre, debilidad, náuseas, irritabilidad, dolor de cabeza, mareos, convulsiones, pérdida de conocimiento, temperatura por encima de 99 grados Fahrenheit, piel caliente y seca, sarpullido, mucho calor”, manifestó el pediatra.

“Medidas de cuidado: mucha agua y no espere a tener sed para beber más; limitar las actividades al aire libre, especialmente al mediodía cuando los rayos del sol son más intensos; aplicar bloqueador solar, según las instrucciones del envase; modera el ritmo de la actividad, usa ropa suelta, ligera, de color claro y preferiblemente algodón; permanecer en edificaciones con aire acondicionado o con buena ventilación, tanto como sea posible; dúchate con agua temperatura ambiente para refrescarte, mantente pendiente a personas vulnerables como niños y adultos mayores, nunca dejar a los niños ni mascotas en los vehículos”, añadió Ramos Otero.

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🐾 El calor también puede afectar la salud de tus mascotas. Mantén agua fresca disponible, procura espacios con sombra y evita paseos durante las horas de mayor exposición al sol.



Su bienestar también depende de tu cuidado. ☀️💧



Más información en 👉 https://t.co/6Vx13kGS7y pic.twitter.com/xfQpl2C3vH — Departamento de Salud de Puerto Rico (@desaludpr) July 7, 2026

Como medida para tratar un golpe de calor, el galeno recomendó un suero.

“La hidratación suele resolver, sobre todo, a los que son saludables. Afecta más en términos de enfermedades severas, a adultos mayores o niños bien chiquitos, menores de un año”, precisó.

Las personas que más acuden a las salas de emergencia son en su mayoría hombres, con 434 de los 742 casos registrados desde enero de 2025. Los grupos entre 20 y 29 años, así como los de 60 a 69 años, fueron los que más acudieron a hospitales para ser tratados, con 114 casos cada uno. Le siguió el grupo de 10 a 19 años, como los otros que más visitan las salas de emergencia, con 108 casos.

La doctora Millán explicó que las estadísticas que poseen son estimadas. Opinó que los casos de calor que requieren atención médica deben estar en “los miles”.

“¿Qué ocurre? Hay un subreporte. No todas las facilidades de salud están reportando actualmente esos casos. Estamos en el esfuerzo, con el equipo de vigilancia, para tratar de integrar estas otras facilidades hospitalarias para que apoyen. Pero, sí se estima en miles. El problema es ese, que, si no lo asocio a un evento de calor o que me llegó esta persona, porque estaba trabajando en la calle en un evento de calor extremo, si no lo puedo reconocer, no lo puedo documentar”, explicó la funcionaria.

Otro problema que tienen con las estadísticas es que no se registra si los extranjeros afectados son turistas.

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“No están identificados como tal. Pero, aparentemente también hay algo por ahí”, precisó Millán, al exponer que Salud busca concienciar sobre lo que es un golpe de calor para poder lograr identificar los casos.

Ante la situación que se enfrenta con el aumento de casos en la sala de emergencias, el Departamento ha comenzado a asistir a eventos multitudinarios con un “refugio médico” para evitar incidentes. Este fin de semana habrá refugios en un evento deportivo que se realiza en Sabana Grande, así como en la Gran Feria de Turismo Interno, que se realizará este próximo sábado y domingo en el Balneario de Boquerón, en Cabo Rojo.

No obstante, Ramos Otero informó que ha solicitado al Departamento de Recreación y Deportes que estos eventos deportivos no se realicen en horarios con mayor exposición al sol, principalmente al mediodía.

Expuso que algunos de los casos que se han visto en la sala de emergencia son de “jovencitos” que juegan al baloncesto y “colapsan” durante el ejercicio.

Por otro lado, el secretario de Salud llamó la atención de todas las personas alérgicas o asmáticas para que se cuiden del particulado de polvo del desierto del Sahara que se registra en el ambiente en esta época. Pidió que mantengan su tratamiento, eviten las actividades al aire libre y utilicen mascarilla para salir a actividades públicas o al aire libre.

Explicó que este particulado provoca irritación en la nariz, sinusitis, alergia, exacerbación de asma, irritación en la garganta, en los ojos y en la piel, bronquitis, así como riesgo de infecciones.