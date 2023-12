El gobierno de Pedro Pierluisi tendrá una baja próximamente en su gabinete con la salida del director de la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado, Jesús “Chu” Rodríguez Rosa.

En entrevista radial (NotiUno), el primer ejecutivo rechazó que al funcionario se le haya solicitado la renuncia por la presunta inconformidad que muestran los empleados del Fondo con sus ejecutorias. Aludió a que el funcionario supuestamente desea retirarse del gobierno.

Tras alegar que está siendo “transparente” con su respuesta, Pierluisi precisó que “él ha expresado que quería, que quiere retirarse. Hace tiempo ya sabíamos. O sea, que posiblemente con el terminal del año se va. O sea, en estos días puede ser, o sea, yo no tengo otra vez la renuncia con una fecha de efectividad a la mano, pero sé, me consta que Chu, que Jesús Rodríguez desea básicamente retirarse del Gobierno. Ahora mismo, si mal no recuerdo, él está en vacaciones, él está ahora mismo fuera por vacaciones”.

Explicó que el proceder que se da en este caso es que, como gobernador, recomienda a una persona para ser confirmada por la Junta de Gobierno del Fondo, la cual es presidida por el secretario de Salud, Carlos Mellado. Entonces, la Junta pasa a determinar si confirma o no a la persona que el gobernador propone.

De inmediato, el periodista Normando Valentín insistió en la pregunta sobre si hay malestar con las ejecutorias de Rodríguez Rosa. Pero, el primer ejecutivo lo rechazó.

“Yo fui el que lo nombré, o sea, yo recomendé su nombramiento… Sí, siempre ha gozado de mi confianza. Lo defendí cuando en la pasada administración le habían pedido la renuncia. Sí, y yo lo defendí aquel entonces, entonces le di la confianza. Y ahora, pues, esa es la que hay”, señaló.

Primera Hora intentó contactar a la presidenta de la unión de empleado del Fondo, María Medina Domenech. Pero, de inmediato, no estaba disponible para entrevista.