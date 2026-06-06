La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó en la tarde de este sábado que lograron poner en funciones las bombas que afectaron el servicio de agua potable a los abonados que se sirven de la Planta de Filtros Enrique Ortega, conocida como La Plata.

En una publicación en las redes sociales, se detalló que el servicio de agua potable se encuentra ahora “en proceso de recuperación”.

La salida de operaciones de La Plata temprano en la mañana dejó a abonados de sectores de Bayamón, Guaynabo, Naranjito, Comerío y áreas rurales de San Juan sin agua potable.

No obstante, la AAA informó a la 1:36 p.m. que la planta de filtración “opera actualmente en condiciones normales, luego de que una de las dos bombas que presentó problemas mecánicos fuera reparada y puesta nuevamente en servicio”.

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Se informó que la planta opera en la actualidad con cuatro bombas, que es como funcionan bajo condiciones normales.

Otra bomba afectada, sin embargo, continúa averiada.

“La segunda bomba averiada será removida y enviada a taller para su evaluación y reparación. Nuestro personal técnico y operacional continuará monitoreando el sistema para garantizar la continuidad del servicio”, se indicó.

La publicación no da cuenta de cuándo los abonados afectados podrían comenzar a recibir el servicio de agua potable.

“El sistema se encuentra en proceso de recuperación, tras la reducción temporal en la capacidad de producción registrada durante la avería. Como resultado, algunos clientes podrían continuar experimentando bajas presiones mientras se estabilizan los niveles del sistema y se normaliza por completo la distribución de agua potable. Nuestro personal continuará monitoreando la recuperación para acelerar el restablecimiento de las condiciones normales de servicio”, informó la AAA.