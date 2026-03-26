Los servicios en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO), afectados desde inicio de semana por un intento de ataque cibernético, se restablecieron este jueves, informó el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.

Las operaciones se pueden retomar, ya que se completaron todas las pruebas técnicas y validaciones necesarias para garantizar el funcionamiento regular de los sistemas y la integridad de la información.

Fue el martes cuando el DTOP anunció la cancelación de las citas en los CESCO a causa del intento de ataque cibernético, con la promesa de que serían reprogramadas.

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Se informó, en comunicado de prensa, que el ataque “fue contenido oportunamente por los sistemas de monitoreo del Gobierno de Puerto Rico”.

Las pruebas realizadas por la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS) confirmaron que los sistemas operan con normalidad y cumplen con los estándares de seguridad requeridos. Por ello, se reanudaron los servicios este jueves, exceptuando en la local de Utuado.

“Actuamos con rapidez y rigor técnico para atender esta situación desde el primer momento. Hoy podemos informar con total certeza que los sistemas han sido validados y que la información de los ciudadanos se mantiene segura y protegida. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía mientras completábamos este proceso con la seriedad que amerita”, expresó el secretario.

Se detalló que todos los CESCO retomarán sus operaciones regulares, excepto el de Utuado que requiere algunas validaciones adicionales.

Se indicó que los ciudadanos con citas afectadas serán contactados para su reprogramación.