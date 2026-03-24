Suspendidas hasta nuevo aviso las citas en los CESCO tras intento de ataque cibernético
Afirman que el sistema de monitoreo “logró detener el ataque”.
PUBLICIDAD
Las citas en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) han sido canceladas y serán reprogramadas, luego de que se detectara un intento de ataque cibernético en los sistemas de esa dependencia del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), cuyo alcance aún es desconocido.
En un escueto comunicado emitido por el DTOP y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), se informó que ayer se detectó un intento de ataque cibernético, lo que llevo a la desconexión de los sistemas del DTOP, “de manera preventiva”.
“Al momento, no hay evidencia de filtración de datos ya que el sistema de monitoreo logro detener el ataque”, se asegura en el comunicado, en el que se añade que los equipos de DTOP y PRTIS continúan trabajando con la situación. “Como parte del protocolo establecido, equipos técnicos especializados continúan evaluando el alcance del evento y validando los sistemas para garantizar la integridad de la información”.
La nota añade además que las citas se han pospuesto temporalmente y serán reprogramadas. “Se estará informando oportunamente a los ciudadanos sobre los próximos pasos”, informa el comunicado, que finaliza asegurando que tanto para el DTOP como para PRITS, “la protección de la información de los ciudadanos es una prioridad, y continúan trabajando de forma diligente para restablecer los servicios de manera segura”.