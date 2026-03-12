Terminada está la incertidumbre de si entraría en vigor hoy, jueves, la amnistía en pago de multas, pues el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) reportó que más de 140,000 multas ya se pagaron bajo este incentivo.

Se trata de un descuento del 40% de la totalidad de la deuda, incluyendo principal, intereses, recargos y penalidades, y aplica a todo conductor.

Según reportó la agencia, para la 1:00 p.m. se habían registrado 147,925 multas pagadas, lo que representó un recaudo de $3,213,654.05.

“Hice la fila normal y el proceso fue de dos minutos. Fue rápido”, comentó Gerardo García a Primera Hora en su salida de la Colecturía del CESCO en Guaynabo tras acogerse a la amnistía.

PUBLICIDAD

“Entre los recargos y demás, el efecto no fue tan contundente”, agregó el guaynabeño, quien terminó pagando $111 de una multa de $185.

El proceso fue exitoso también para la bayamonesa Elizabeth Ocasio, quien debía más de $500 y pagó unos $300.

“Muy bien, súper rápido”, celebró al salir de la oficina.

“¡Algo es algo!”, añadió al señalar que se le informó que la multa se eliminaría y así se reflejaría en la aplicación digital esta noche.

Pese al éxito de este nuevo incentivo, este medio supo que algunos sistemas en colecturías, como la de Bayamón, no estaban procesando los pagos. Otra fuente, quien optó por conversar bajo anonimato, dijo que muchos que buscaban hacer plan de pago tuvieron dificultades en el proceso y auguró que ya para el lunes correría de manera más regular.

“Yo vengo de Bayamón. En Bayamón no hay sistema, ellos no están cogiendo”, coincidió Ocasio.

Mientras tanto, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, celebró la gran cantidad de personas que aprovecharon la amnistía y aseguró que los resultados “evidencian que muchos ciudadanos estaban esperando una oportunidad como esta para ponerse al día con sus multas”.

Asimismo, la gobernadora Jenniffer González Colón hizo lo propio a través de un video en vivo en la red social Facebook.

“¿Qué significa esto? Que la gente ya se está beneficiando”, concordó la primera ejecutiva al indicar que estas cifras son “exclusivamente” de CESCO Digital y que los pagos en colecturías “lo vamos a computar evidentemente mañana”.

PUBLICIDAD

“Lo que significa es que ya $3 millones se han recaudado y tenemos más de 147,000 personas que han podido pagar sus multas. Si no lo ha hecho, aproveche ahora y acójase a este pago de amnistía de 40% o un 10% si hace un plan de pago para liquidar las deudas”, instó.

La controversia

La amnistía que entró en vigor hoy es el resultado de la Ley 1-2026, medida que firmó la gobernadora Jenniffer González Colón el 1 de enero.

Esta nueva ley le concederá el incentivo que promueve el pago acelerado de las multas expedidas por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso o por faltas administrativas relacionadas con marbetes, entre otras infracciones.

Que se hiciera realidad recaía en cuán ágil fuera la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en la entrega de la certificación 204, documento que se le envía a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para validar que una nueva ley cumpla con el Plan Fiscal, entre otras exigencias.

Yolanda Rosaly, portavoz de prensa de la AAFAF, afirmó esta mañana a Primera Hora que se envió la certificación y la documentación pertinente al ente regulador ayer, miércoles, por la tarde, con “nueve días de antelación” por la prórroga que había solicitado para aplazar la fecha de entrega hasta el 25 de marzo. Es por esto que hoy entró en vigor.

No obstante, en una conversación esta mañana con este diario, Sylvette Santiago, oficial de prensa de la JSF, reiteró que el ente aún estaba por autorizar dicha amnistía.