La amnistía en multas no entraría en vigor este jueves, como se había proyectado.

A pesar de que el Gobierno sostuvo que la fecha para que se ponga en marcha el periodo de gracia para gozar de un descuento en el pago de infracciones es este jueves, 12 de marzo, la Junta de Supervisor Fiscal dijo que aún no se ha autorizado su entrada en vigor.

Según confirmó la portavoz de prensa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Sylvette Santiago, a Primera Hora, esto se debe a que aún se espera que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) entregue la certificación 204, documento requerido por la JSF para validar que las medidas convertidas en ley cumplan con el Plan Fiscal, entre otras exigencias.

PUBLICIDAD

Una vez se reciba esta certificación, la JSF la revisaría para que, efectivamente, cumpla con el Plan Fiscal. Después de esta validación es que se haría realidad, pero para las 3:00 p.m. del miércoles, la agencia pública todavía no había hecho la entrega.

Pese a que públicamente se había anunciado que la amnistía entraría en efecto el 12 de marzo, la AAFAF está a tiempo de hacer su entrega, pues el 15 de enero había solicitado una prórroga para enviar la certificación el 25 de marzo.

Este diario solicitó una reacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), pero recibió un comunicado de prensa recalcando que la amnistía entraría en vigor mañana, jueves.

En el comunicado de prensa, sin embargo, no hace ninguna referencia a la documentación que la Junta reclama aún no se han entregado.

¿Cambio de fecha?

El primer día de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió el Proyecto de la Cámara 602, cuyo autor es José “Cheito” Hernández, en la Ley 1-2026.

Esta nueva ley le concederá un incentivo que promueve el pago acelerado de las multas expedidas por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso o por faltas administrativas relacionadas con derechos vencidos de permisos de vehículos de motor o arrastre (marbete) u otras infracciones.

Se trata de un descuento del 40% de la totalidad de la deuda, incluyendo principal, intereses, recargos y penalidades por concepto de dichas multas.

Aplicará a todo conductor sin limitación con respecto a la categoría de su licencia.

PUBLICIDAD

El plazo para el pago con descuento de la totalidad de la deuda autorizado en esta Ley será de 120 días contados a partir de la fecha de vigencia del Reglamento ordenado en el Artículo 6 de esta Ley.

La fecha del 12 de marzo en que se materializaría esta Ley lo anunció el representante Hernández, en febrero.

“Tenemos muy buenas noticias para los conductores en Puerto Rico. El 12 de marzo comienza el término para que todos los conductores con deudas con el sistema de AutoExpreso, marbetes vencidos, así como otras infracciones bajo la Ley 22-2000 puedan solicitar el descuento del 40 por ciento sobre el total de las mismas”, anunció en febrero.