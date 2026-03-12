“La amnistía ya comenzó hoy. Ya, ya comenzó”.

Así lo estipuló este jueves el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, en entrevista con NotiUno 630, para dejar por sentado que, aun cuando no cuenten con la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal para poner en vigor la Ley 1 del 2026, todos los conductores pueden acceder al CESCO Digital o ir a las colecturías a pagar sus multas con un 40% de descuento.

Según manifestó, esta ley que impulsa una economía a todo aquel conductor que haya sido multado se firmó el pasado 1 de enero y la agencia sometió todos los documentos requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal para que evaluara su impacto fiscal. Pero, comentó que la programación se pautó para iniciar este jueves, 12 de marzo, y así se hizo.

PUBLICIDAD

La Junta de Supervisión Fiscal, entretanto, “continúa en proceso de evaluación y cuando haya una determinación se le dejará saber a la agencia”, informó la portavoz de prensa del ente regulador, Sylvette Santiago.

Se le cuestionó si la Junta acudirá al tribunal federal a detener la amnistía. Sin embargo, la funcionaria no tuvo respuesta.

No obstante, el secretario del DTOP aseguró que “nosotros cumplimos con todo los procesos de la ley Promesa”.

Además, estipuló que le entregó a la Junta el reglamento que requería la ley a finales de febrero y que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) entregó la certificación del impacto fiscal.

Pero, la agencia no detuvo el proceso por la demora de la Junta de evaluar el asunto.

“El reglamento es sumamente sencillo. Eso es letra sobre papel. Lo complicado es la programación, por la diferencia de que antes las personas iban a las colecturías a hacer fila ahora pueden a través de CESCO Digital”, precisó.

Añadió, en otra instancia que, “nosotros cumplimos con todos los procesos. LA AAFAF sometió la forma 204 también, (la certificación fiscal). Esta es una ley que es buena para el pueblo de Puerto Rico. Nosotros cumplimos con todos los procesos. Nosotros estamos ejecutando la visión de la gobernadora (Jenniffer González Colón), que es traer este alivio a toda la ciudadanía para beneficio de todos los puertorriqueños”.

Se espera que la amnistía, que estará en vigor hasta el próximo mes de julio, le deje al fisco $38 millones. El secretario aseguró que ese dinero se usará para asfaltar carreteras.

Esta amnistía promueve el pago acelerado de las multas expedidas por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso o por faltas administrativas relacionadas con derechos vencidos de permisos de vehículos de motor o arrastre (marbete) u otras infracciones. Se trata de un descuento del 40% de la totalidad de la deuda, incluyendo principal, intereses, recargos y penalidades por concepto de dichas multas. Aplicará a todo conductor sin limitación con respecto a la categoría de su licencia.