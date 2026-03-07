La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este sábado que firmó 17 nuevas medidas legislativas que buscan desde agilizar servicios, cambios en la Alerta Silver, mejorar respuestas durante emergencias, y proteger a menores, entre otras cosas.

Además, informó que vetó tres medidas, ante el impacto fiscal que representaban, duplicidad con leyes existentes o dificultades administrativas para su implementación.

Entre las medidas que se convirtieron en ley se destacan una que establece que se le quitará la licencia a los conductores por haber rebasado la luz roja, una que extiende a 16 años el término de nombramiento de fiscales, procuradores y registradores de la propiedad, así como los cambios a la Alerta Silver.

PUBLICIDAD

Sobre los conductores que rebasen la luz roja, la nueva ley establece que se suspenderá “la licencia de conducir por pasar la luz roja por tres ocasiones” dentro del periodo de vigencia de la licencia. Esto permitiría que el conductor pueda renovarla para el próximo término.

“Esta ley es una medida necesaria, justa y consistente con los principios de razonabilidad y justicia administrativa. La enmienda propuesta sigue protegiendo la necesidad de imponer sanciones efectivas que protejan la seguridad en las carreteras, pero corrige una ambigüedad en la ley vigente, asegurando que la suspensión de licencia sea aplicada de forma más equitativa”, dice el comunicado de prensa emitido por La Fortaleza.

Se informó que la extensión del término de los nombramientos a 16 años de fiscales, procuradores y registradores de la propiedad se hizo con el objetivo de garantizar estabilidad, independencia y continuidad en el sistema de justicia.

Mientras, los cambios a la Alerta Silver, principalmente, reduce a seis horas el tiempo máximo para emitirla, lo que puede impactar directamente la respuesta en casos de personas desaparecidas con condiciones cognitivas.

La Alerta Silver se emite para atender casos de desaparición de una persona con Alzheimer, otro tipo de demencia o diversidad funcional.

Otras medidas convertidas en ley incluyen notificar multas de tránsito a través de la aplicación CESCO Digital, combatir casinos ilegales con mayores penalidades, notificar desahucios de veteranos al Procurador del Veterano, y sancionar la venta o distribución de cigarrillos y cigarrillos electrónicos a menores de 21 años.