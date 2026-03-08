En una sociedad cada vez más impulsada por la tecnología, la inclusión digital se ha convertido en un factor clave para la independencia, la seguridad y la calidad de vida. Sin embargo, para muchos adultos mayores, el acceso y el dominio de las herramientas digitales siguen siendo un reto que limita su capacidad para comunicarse, informarse y acceder a servicios esenciales.

Hoy, aprender a usar un teléfono inteligente, realizar una videollamada, identificar intentos de fraude electrónico o acceder a servicios de telemedicina ya no es un lujo: es una necesidad práctica para mantenerse conectado con familiares, gestionar asuntos cotidianos y cuidar la salud.

Desde MCS, y a través de nuestra iniciativa Club Te Paga, hemos establecido una alianza estratégica con EDP University para ofrecer talleres de alfabetización digital dirigidos a adultos mayores de 65 años. Nuestro objetivo es claro: empoderar a esta población con destrezas tecnológicas que fortalezcan su autonomía, seguridad y participación en la vida moderna.

Tecnología con propósito: aprender para vivir mejor

Estos talleres han sido diseñados para ofrecer un aprendizaje práctico, accesible y relevante para la vida diaria, enfocado en las necesidades reales de los adultos mayores. Entre los temas que se estarán abordando se incluyen:

El uso básico de dispositivos electrónicos.

La prevención de fraude y la seguridad digital.

El acceso seguro a información de salud.

El manejo de plataformas de videollamadas.

El uso de servicios de telemedicina.

La realización de compras y gestiones en línea.

Estoy convencida de que dominar estas destrezas ayuda a los adultos mayores a desenvolverse con mayor confianza en un entorno cada vez más digital, a mantenerse en contacto con sus seres queridos, a acceder a servicios esenciales y a participar activamente en la vida moderna.

Más allá del aspecto técnico, esta iniciativa busca reducir el aislamiento social, fomentar la interacción intergeneracional y fortalecer la autoestima de los participantes, demostrando que nunca es tarde para aprender, crecer y adaptarse.

Educación sin edad: una alianza con impacto

Para EDP University, esta colaboración representa una extensión natural de su compromiso con la educación continua y con el impacto comunitario. Su liderazgo ha reiterado la importancia de la educación como herramienta transformadora en todas las etapas de la vida, especialmente para cerrar la brecha digital entre generaciones y ampliar las oportunidades para la población adulta mayor.

La alianza entre MCS y EDP University une dos propósitos complementarios: promover el bienestar integral y expandir el acceso al conocimiento, reconociendo que la inclusión digital es hoy una forma de inclusión social, económica y emocional.

Un espacio accesible, humano y solidario

Los talleres se llevarán a cabo en distintas localidades alrededor de la isla, utilizando las instalaciones de EDP University. Cada sesión tendrá una duración aproximada de dos horas y atenderá grupos de cerca de 25 personas, creando un ambiente acogedor, participativo y libre de presión.

Además, estudiantes voluntarios de la universidad brindarán acompañamiento personalizado, apoyando a los participantes paso a paso y promoviendo una experiencia de aprendizaje empática, paciente y efectiva.

Fechas y localidades confirmadas

Las próximas sesiones programadas incluyen:

13 de febrero de 2026 – Tecnología 1 – EDP University, Humacao

17 de febrero de 2026 – Tecnología 2 – EDP University, Humacao

13 de marzo de 2026 – Tecnología 1 – EDP University, Villalba

27 de marzo de 2026 – Tecnología 2 – EDP University, Villalba

Tecnología como herramienta de bienestar

En MCS entendemos que ofrecer una salud completa va más allá del acceso a servicios médicos. Implica también fortalecer la capacidad de las personas para informarse, comunicarse, tomar decisiones con autonomía y sentirse conectadas en un mundo cada vez más digital.

Sentirse informado, seguro y acompañado en la era digital es hoy parte esencial del bienestar integral.

Los adultos mayores interesados, así como sus familiares y cuidadores, pueden obtener más información visitando la página de Facebook de MCSPuertoRico y uniéndose al grupo Club Te Paga (MCSClubTePaga).

Porque aprender es una forma de crecer y la inclusión digital también es calidad de vida.