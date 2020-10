Luego de más de cuatro años de servicio como miembro de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, el Juez Arthur J. González anunció que dejará su cargo en la Junta de Supervisión a partir de hoy.

“Trabajar en la Junta de Supervisión junto con mis compañeros ha sido un gran honor”, dijo a través de declaraciones escritas González, quien fue nombrado miembro de la Junta de Supervisión por el presidente Barack Obama el 31 de agosto de 2016 y sirvió por más tiempo que el período de tres años originalmente designado.

“Durante los cuatro años que he servido en la Junta, he sentido y he visto de primera mano el compromiso de todos los involucrados en ayudar a Puerto Rico a avanzar, no solo al imponer disciplina fiscal y continuar nuestros esfuerzos para sacar al estado libre asociado de la bancarrota, sino al trabajar ante todo por el bien del pueblo de Puerto Rico”, añadió González.

Por su parte, David A. Skeel, presidente del ente federal, agradeció al juez "por las contribuciones indispensables que hizo durante estos últimos cuatro años en la Junta de Supervisión”. “Al mantener presente su trasfondo como juez y experiencia en quiebra, él fue críticamente importante en su rol de dirigir e informar a la Junta durante los procesos de Título III. El juez González también brindó una visión valiosa sobre los asuntos medulares que llevaron a Puerto Rico ante esta situación difícil, incluyendo pobres controles fiscales, mal manejo y un pobre sentido de responsabilidad, siempre colocando el bienestar del pueblo de Puerto Rico primero, ante todo. Extrañaremos mucho su aportación valiosa y su carácter amable. Le deseamos lo mejor y estamos agradecidos por su amistad”, resaltó Skeel.

El juez González imparte cursos sobre derecho de quiebras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde se convirtió en asociado principal inmediatamente después de su jubilación como Juez Presidente del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, el 1 de marzo de 2012. Antes de convertirse en Asociado Principal, fue profesor adjunto.